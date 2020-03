Pandemia de coronavirus: Aproape un miliard de persoane sunt izolate la domiciliu pe intreg globul

Cel putin 900 de milioane de persoane din intreaga lume suni izolate la domiciliu in peste 30 de tari, fie ca parte a masurilor obligatorii impuse de autoritati, fie in urma recomandarilor acestora, scrie Le Figaro.

Numarul este greu de crezut si este fara precedent: de la Roma la New York, trecand prin Paris, 900 de milioane de oameni din toata lumea sunt izolati in case, in mai mult de 35 de tari, indiferent daca sunt in contextul unor masuri obligatorii, recomandari sau stari de urgenta, conform unei numaratori realizate sambata de AFP.

Majoritatea - in jur de 600 de milioane de oameni din 22 de tari - sunt obligati sa se supuna ordinelor de izolare, precum in Franta sau Italia. Restul masurilor sunt impuse prin starea de urgenta (ca in Bolivia), carantina (ca in principalele orase din Azerbaidjan si Kazahstan) sau prin apeluri de a nu parasi casele (ca in Iran).

Cea mai afectata tara din Europa, cu peste 4800 de morti pana in prezent, Italia, este prima tara de pe Batranul Continent care a impus populatiei sa se izoleze la domiciliu incepand cu 10 martie. Toate parcurile, spatiile verzi si gradinile publice vor fi inchise publicului in acest weekend, in asteptarea unor restrictii suplimentare, pentru a incuraja italienii sa ramana acasa cat mai mult posibil.