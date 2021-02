Pisică depistata cu COVID-19 in Coreea de Sud. Vor fi testate mai multe animale de companie caini si pisici

Coreea de Sud va testa cainii si pisicile pentru COVID-19 in cazul in care animalele de companie manifesta simptome specifice infectiei. Decizia vine dupa ce Coreea de Sud a depistat un prim caz de COVID-19 in randul animalelor, fiind vorba despre un pui de pisica.

Vor fi testate doar animalele de companie care prezinta dificultati de respiratie sau febra dupa ce au intrat in contact cu persoane care au fost depistate pozitiv. In cazul in care testul este pozitiv, animalul de companie va intra in carantina, la domiciliu. Autoritatile au decis ca nu este nevoie ca animalul sa fie internat intr-o unitate de izolare in conditiile in care nu exista dovezi care sa ateste transmiterea infectiei de la animale la om.

Situatia se schimba insa daca proprietarul este spitalizat din cauza bolii sau este prea in varsta ca sa mai abia grija de animal. In astfel de cazuri, ele vor fi preluate de adaposturi ale primariei, unde vor petrece perioada de carantina. Ca regula, in Coreea de Sud, pacientii Covid-19 care nu necesita internare sunt plasati in carantina.