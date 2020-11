Politist ranit la Craiova de un barbat pe care a incercat sa-l imobilizeze. Colegii agentului au tras mai multe focuri de arma

Un politist care a incercat sa imobilizeze un barbat implicat intr-un scandal din Craiova a fost ranit. Colegii lui au fost nevoiti sa traga focuri de arma pentru a aplana conflictul.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, pe data de 23 noiembrie, politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Craiova au fost sesizati de un barbat de 45 de ani, din Craiova, cu privire la faptul ca la o adresa din localitate au venit mai multe persoane care provoaca scandal.

"Imediat, la fata locului au fost dirijate mai multe echipaje de politie din cadrul Politiei municipiului Craiova, care au intervenit pentru restabilirea ordinii si linistii publice in zona respectiva. Astfel, doi politisti au executat cate un foc de avertisment, in plan vertical, pentru aplanarea starii conflictuale. De asemenea, un alt politist care a imobilizat unul dintre participantii la scandal, un barbat de 31 de ani, din Craiova, a fost ranit de acesta la mana stanga", se arata in comunicatul IPJ Dolj.

Politistii au identificat si condus la sediul Sectiei 6 Politie Craiova noua barbati cu varste cuprinse intre 22 si 56 de ani, toti din Craiova, despre care anchetatorii au stabilit ca ar fi fost implicati in eveniment. "Din verificarile efectuate a rezultat ca patru persoane ar fi patruns fara drept in curtea unui imobil, unde un barbat de 56 de ani, care locuia la adresa respectiva, a fost lovit cu un obiect contondent in zona capului, acesta fiind ulterior transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale", a precizat sursa citata.

IPJ Dolj a mentionat ca niciuna dintre persoanele vatamate nu a dorit sa depuna plangere pentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente sau violare de domiciliu, insa politistii s-au sesizat din oficiu cu privire la aceste fapte, dar si cu privire la comiterea infractiunii de tulburarea ordinii si linistii publice. De asemenea, avand in vedere comiterea infractiunii de ultraj, cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova, barbatul de 31 de ani, care l-a ranit pe politist fiind retinut pentru 24 de ore.