Previziunea sumbra a CEO-ului companiei Moderna: "Lumea va trebui sa traiasca cu COVID pentru totdeauna"

CEO-ul companiei Moderna, unul dintre producatorii vaccinurilor anti COVID-19, atrage atentia ca vom fi nevoiti sa traim pentru totdeauna cu noul coronavirus.

Acesta spune ca virusul COVID-19 va deveni endemic, spunand ca "SARS-CoV-2 nu va disparea". "Credem ca vom trai cu acest virus pentru totdeauna", a declarat Stephane Bancel, CEO-ul Moderna. Conform acestuia, oficialii vor fi nevoiti sa urmareasca in permanenta noile variante ale virusului, in asa fel incat oamenii de stiinta sa produca vaccinuri pentru a le putea combate. Oficialii din domeniul sanatatii publice si expertii in boli infectioase cred ca exista o posibilitate mare ca SARS CoV-2 sa devina o boala endemica, ceea ce inseamna ca va fi prezent in comunitati mereu.

Diferenta o va reprezenta faptul ca, probabil, va fi la niveluri mai scazute decat este acum, scrie presa internationala. Deja se stie ca noua tulpina a virusului, cu provenienta din Marea Britanie, care a fost identificata si in Romania, este mai infectioasa si are un grad de transmitere mai mare. "E foarte important de stiut ca masurile sunt aceleasi masuri de protectie, nu e nimic diferit. E o varianta de virus care se transmite mai usor, dar nu e mai agresiva, nu e mai virulenta, nu ma astept sa am mai multe forme severe", avertizeaza medicii romani.