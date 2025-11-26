Propagandistul rus Vladimir Soloviov ar fi fost victima unei tentative de asasinat, fiind otrăvit cu pizza. Potrivit FSB, suspecții ar fi primit această sarcină de la GUR (Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei).

Informația a apărut după deschiderea unui proces în instanță în legătură cu tentativa de asasinat a propagandistului, scrie TASS, citând o înregistrare audio prezentată în fața instanței.

În înregistrarea audio se discută interceptarea unei comenzi prin „Yandex Eda", scrie Focus.ua .

Suspecții ar fi vrut să otrăvească pizza și să pună otravă pe volanul mașinii, însă ulterior ar fi decis să-i detoneze automobilul. Unul dintre inculpați susține că înregistrarea audio ar fi fost editată.

Altul a recunoscut că au urmărit mașina propagandistului, dar a negat că intenționau să-l ucidă.

În cazul tentativei de asasinat sunt judecați șapte oameni: Andriy Pronsky, Timofey Mokiy, Volodymyr Belyakov, Volodymyr Stepanov, Maksym Druzhynin, Andriy Volkov și Denis Abrarov.

Volodymyr Stryzhakov a fost considerat inimputabil și trimis la tratament obligatoriu.

Potrivit anchetei, organizatorul atentatului ar fi Pronsky, care ar fi primit sarcina de la GUR.

Conform presei ruse, în aprilie 2022 instanța a arestat cinci presupusi participanți la pregătirea atentatului asupra lui Soloviov.

Suspecții ar fi membri ai organizației teroriste neonaziste National Socialism/White Power („Național-socialism / Puterea Albă", interzisă în Federația Rusă). Ancheta susține că aceștia intenționau să-l detoneze pe Vladmiri Soloviov și să fugă în Ucraina, unde „îi așteptau agenți SBU".

Conspirația, potrivit FSB, a fost descoperită în timpul supravegherii acestuia. Soloviov nu a comentat cazul tentativei de asasinat asupra sa.