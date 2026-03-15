Rămâne Israelul fără interceptoare în fața rachetelor iraniene? - Explicațiile IDF

Armata indică faptul că Israelul nu are o lipsă „critică" de interceptoare de apărare aeriană în contextul războiului cu Iranul, negând cea mai recentă dintr-o serie de relatări internaționale conform cărora stocul de rachete interceptoare al IDF se epuizează.

Forțele de Apărare Israeliene au declarat că sunt „pregătite și gata să gestioneze orice scenariu", dar refuză oficial să comenteze cu privire la chestiuni specifice legate de muniții.

Oficialii militari au declarat pentru The Times of Israel că operațiunea din Iran a fost planificată cu luni înainte, iar planificarea a luat în considerare stocul de rachete balistice și drone al Teheranului pe care le-ar putea lansa asupra Israelului.

Oficialii spun, de asemenea, că IDF s-a pregătit pentru un război lung cu Iranul, care ar putea dura încă câteva săptămâni, timp în care focul de rachete balistice asupra Israelului va continua probabil.

Luând în considerare stocul de rachete al Iranului, IDF s-a pregătit din timp cu suficiente interceptoare pentru a face față amenințării.

În plus, oficialii spun că IDF folosește de fapt mai puține interceptoare decât anticipase în acest moment al operațiunii.

Iranul a lansat aproximativ 300 de rachete balistice asupra Israelului în peste două săptămâni până acum, în scădere față de cele 500 lansate asupra Israelului în timpul războiului de 12 zile din iunie 2025.

Și în timpul războiului din iunie 2025, IDF a negat afirmațiile repetate conform cărora stocul de interceptoare al Israelului era scăzut.

Rata de interceptare a rachetelor balistice iraniene este ridicată, potrivit IDF, și la rate similare cu cele din războiul din iunie 2025.

Au existat multiple impacturi în zonele rezidențiale din Israel, inclusiv trei rachete balistice care transportau focoase convenționale iraniene de câteva sute de kilograme și aproximativ o duzină cu focoase de bombe cu fragmentație. Doisprezece persoane au fost ucise.

Armata a subliniat în mod constant că, oricât de bune ar fi apărările aeriene multistrat ale Israelului, acestea nu sunt ermetice.

Aseară, Semafor a relatat, citând oficiali americani familiarizați cu problema, că Israelul a informat SUA săptămâna aceasta că are un nivel „critic scăzut" de interceptoare de rachete balistice.

Raportul susținea că SUA știau de luni de zile că Israelul are o capacitate redusă, adăugând că SUA nu se confruntă cu o lipsă de interceptoare proprii.

Iranul a lansat doar câteva rachete pe zi asupra Israelului, iar o presupusă „lipsă critică" ar însemna că Israelul ar avea și mai puține interceptoare.

În plus, raportul susținea că lansarea de către Iran a munițiilor cu fragmentație „ar putea exacerba epuizarea stocului", în ciuda utilizării de către Israel a sistemelor de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune, cum ar fi Domul de Fier și Praștia lui David, pentru a doborî submunițiile individuale, în loc de un sistem de rachete antibalistice.

Israelul folosește, de asemenea, sistemele cu rază scurtă de acțiune pentru a intercepta atacurile Hezbollah în Liban, deși raportul nu menționează că Israelul se confruntă cu o lipsă a acestor interceptoare, precum și a celor antibalistice.