Războiul din Ucraina pare să fi divizat staff-ul de la Casa Albă - Explicațiile lui Marco Rubio

Secretarul de Stat american Marco Rubio respinge faptul că administraţia lui Donald Trump este împărţită în "două tabere" în privinţa felului în care să fie oprit Războiul din Ucraina.

Şeful diplomaţiei citează în mod explicit un material în care postul NBC News afirmă că administraţia se confruntă cu un dezacord vechi între două tabere.

Potrivit postului, este vorba, pe de o parte, despre o tabără a vicepreşedintelui american J. D. Vance - în favoarea Moscovei -, iar pe deltă parte o tabără a lui Marco Rubio - în favoarei Kievului.

Marco Rubio denunţă acest material drept "ultimul exempşu al unei lungi serii de informaţii 100% false potrivit cărora există o fractură în administraţia Trump cu privire la felul în care să se pună capăt Războiului din Ucraina".

"Aceste persoane nu doar că se înşală, ci inventează literlamente lucruri", respinge şefuldiplomaţiei americane.