Revoluție pe drumurile României. 400 de camere radar fixe vor „patrula” non-stop traficul național. În ce județe vor fi montate și când intră în vigoare

CNAIR a deschis una dintre cele mai ample licitații din ultimii an. Este vorba despre instalarea a 400 de camere video fixe cu radar pe drumurile naționale și europene.

Sistemul va fi implementat în termen de 22 de luni după alegerea câștigătorului licitației și va funcționa ca un mecanism integrat, capabil să monitorizeze viteza, să identifice automat plăcuțele de înmatriculare și să verifice rovinieta, toate în timp real. Practic, vorbim despre o infrastructură digitală gândită nu doar pentru sancționare, ci și pentru prevenție și intervenție rapidă.

Odată operațional, sistemul va analiza permanent fluxul de trafic, trimițând notificări automate atunci când detectează abateri. Depășirea vitezei, lipsa rovinietei sau alte nereguli vor fi semnalate instant, fără intervenție umană. Pe termen mediu, platforma va fi extinsă pentru a verifica și alte documente obligatorii, precum ITP-ul sau polița RCA, un pas important într-o țară în care multe vehicule circulă luni întregi cu acte expirate fără să fie depistate.

Un avantaj esențial al noului sistem este integrarea directă cu echipajele de intervenție. În caz de accident, camerele vor putea alerta rapid autoritățile, oferind informații utile pentru scurtarea timpului de reacție. Astfel, rolul lor depășește zona de control, ci devin instrumente de sprijin în situații critice, cu potențial real de a salva vieți.

Mesajul CNAIR este clar. Obiectivul proiectului nu este creșterea numărului de amenzi, ci schimbarea comportamentului în trafic. Monitorizarea continuă va ajuta la identificarea zonelor periculoase și la adoptarea unor măsuri suplimentare de siguranță.