Putin îl ridiculizează pe Trump, nu acceptă planul: Refuză banii, el vrea ceva special pentru Rusia
Postat la: 13.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Vladimir Putin nu acceptă planul administrației americane pentru pace cu Ucraina propus de Donald Trump, chiar dacă este foarte favorabil intereselor Moscovei. Planul propune ridicarea sancțiunilor, reintegrarea Rusiei în economia globală, dezghețarea miliardelor de rezerve valutare rusești și permiterea investițiilor SUA în proiecte rusești.
Putin nu este implicat în asta pentru bani, îi refuză fiindcă vrea ceva special pentru Rusia. De aceea nu a acceptat planul de pace al lui Trump. Este un țar, nu un om de afaceri și vrea să "înghită" toată Ucraina, potrivit The Wall Street Journal. Administrația Trump interpretează greșit interesele lui Vladimir Putin. Obiectivele sale de război sunt teritoriu și control imperial. Nu vrea banii noștri. Vrea Ucraina - o rampă de lansare către refacerea statutului de mare putere al Rusiei. Singura modalitate de a-l împinge pe Putin spre pace este să-l convingem că războiul său va eșua.
O comunicare economică cu Putin ar putea funcționa dacă ar fi interesat de economie. Dar nu este. Putin crede că cursul său actual este sustenabil din punct de vedere economic. Și probabil că este. Economia rusă a rezistat mai bine decât se aștepta oricine - inclusiv principalii săi consilieri - în mijlocul războiului și al sancțiunilor. Timp de aproape patru ani de război, Occidentul s-a dovedit reticent să reducă principala sa sursă de venituri din export, petrolul, temându-se de șocuri globale ale prețurilor de tipul celor care au intensificat inflația în 2022.
Balanța sa comercială rămâne în mare surplus, în ciuda sancțiunilor occidentale. Și rubla nu este departe de evaluarea sa de dinainte de război față de dolar. Putin nu se confruntă cu nicio presiune pentru a încheia un acord de ridicare a sancțiunilor sau de deblocarea celor aproximativ 300 de miliarde de dolari din rezervele valutare ale Băncii Centrale a Rusiei înghețate în străinătate.
Este adevărat, războiul acumulează probleme economice pe termen lung pentru Rusia. Cheltuielile pentru apărare și securitate reprezintă aproximativ 8% din produsul intern brut. Deficitul bugetar oficial de 2% până la 3% din PIB subestimează acumularea de datorii. Totuși, cu o datorie publică de aproximativ 20% din PIB, guvernul rus are spațiul fiscal de care are nevoie.
Aceste costuri vor fi în cele din urmă plătite de poporul rus. Totuși, peste un milion dintre ei au plătit deja pentru război devenind victime - un punct de date îngrozitor care demonstrează disponibilitatea lor de a plăti pentru viziunea imperială a lui Putin.
Prin contrast, costul economic al războiului pentru rusul mediu a fost limitat. Veniturile reale au crescut cu două cifre de la începutul războiului. Șomajul este la minime record. Chiar presupunând că aceste date sunt manipulate în favoarea Kremlinului, economia Rusiei nu este în mod clar în criză. Putin nu are o nevoie urgentă de ridicarea sancțiunilor.
Al doilea motiv pentru a crede că Putin ar putea fi atras de stimulente economice este că el însuși își dorește mai mulți bani. Corupția este doar în rândul elitelor Rusiei, de la membrii Dumei până la înalți oficiali ai Kremlinului. Mai mulți dintre partenerii de antrenament ai lui Putin la judo din anii 1990 au devenit miliardari, probabil nu datorită abilităților lor manageriale. Activiștii anticorupție asociați cu regretatul politician Alexei Navalnîi au găsit proprietăți și companii-fantomă aparținând la zeci de înalți oficiali politici.
Asta nu înseamnă că Putin ar renunța la obiectivele imperiale pentru o taxă. Negociatorii președintelui Trump, precum Steve Witkoff și Jared Kushner, sunt oameni de afaceri. Putin este un țar. Dezvoltatorii imobiliari americani ar putea deține câteva hoteluri sau terenuri de golf. Proprietățile imobiliare ale lui Putin se întind de la Marea Baltică până la Oceanul Pacific.
Invazia Ucrainei în 2022 nu a avut nicio legătură cu economia. Administrația Biden a amenințat cu sancțiuni. Consilierii lui Putin i-au spus că războiul va fi extrem de costisitor. El a mers înainte oricum. Morcovii și bețele care vor afecta calculul lui Putin nu se măsoară în dolari și cenți.
Oferta administrației Trump de stimulente economice ratează esențialul. Rusia nu vrea un acord comercial, vrea Ucraina: o piatră de temelie a noii sfere de control a lui Putin și o victorie care ar putea umili Occidentul și demonstra statutul său de mare putere.
Putin va fi de acord cu un armistițiu doar atunci când va fi convins că nu poate câștiga pe câmpul de luptă. Dacă Trump dorește o înțelegere, ar trebui să se concentreze mai puțin pe încheierea de înțelegeri și mai mult pe contracararea și subminarea capacităților ofensive ale Rusiei. A-l plăti pe Putin pentru pace este exact strategia greșită.
