După ce UE a decis practic confiscarea activelor Rusiei în valoare de 210 miliarde euro printr-o procedură specială (pentru a putea depăși veto-ul Ungariei și Slovaciei), Rusia a luat primele măsuri și a chemat în instanță Euroclear, instituția care gestionează cea mai mare parte a activelor rusești (185 miliarde euro), scrie Berliner Zeidung.

Conform tratatelor internaționale aceste fonduri nu pot fi confiscate pentru niciun scop. UE dorește confiscarea lor pentru a garanta un împrumut echivalent către Ucraina. Toate țările membre vor fi responsabile pentru garanție (excepție Ungaria și Slovacia care au refuzat aceste obligații și au votat împotrivă).

Belgia a avertizat asupra unui tsunami financiar dacă UE procedează la confiscarea activelor rusești. 40 de trilioane de dolari active străine gestionate de Euroclear riscă să fie retrase din UE de către investitori străini. Falimentul UE este aproape. În plus, UE interzice eliberarea activelor chiar în cazul unui acord de pace negociat fără acordul UE. Procedura specială utilizată de UE este ilegală pentru că Ucraina nu este membră a comunitatii.