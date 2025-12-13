RCA pentru trotinete este obligatorie, dar prețurile nu au fost stabilite și nimeni nu vinde asemenea asigurări. Totuși, amenzile mari există

Situație tipic românească pe piața asigurărilor din România, de data asta însă cu noi efecte, având în vedere faptul că obligativitatea deținerii RCA la trotinete electrice a intrat în vigoare.

Asigurarea este obligatorie, dar nimeni nu o vinde pentru că nu există prețuri stabilite de ASF. Totuți, cei prinși fără asigurarea „fantomă" ar putea fi sancționați, pentru că amenzile sunt stabilite prin lege.

Mai precis, exact în ziua în care aceste RCA-uri au devenit obligatorii, adică de când orice persoană care circulă cu o trotinetă/bicicletă electrică fiind nevoită să le dețină, ele nu sunt puse în vânzare de absolut niciun asigurator.

Mai mult, toate informațiile disponibile până în acest moment arată faptul că ele nu au fost puse în vânzare pentru că ASF-ul nu le-a stabilit prețurile, competența pentru acest lucru revenindu-i, într-adevăr, acestei instituții.

Cât despre platformele marilor asiguratori, dintre toate cele consultate de Ziare.com până în acest moment, niciuna nu oferă la vânzare o astfel de soluție, ba nici chiar revânzătorii, singurele oferte acoperind numai soluții individuale, de genul celor în care proprietarii de trotinete vor să se asigure împotriva unor eventuale daune, sau a unor situații de tipul furtului.

O asigurare tip RCA universal valabilă pentru orice utilizator de trotinete, inclusiv a celor publice, de tip rideshare, nu există prin urmare în ziua în care legea privind obligativitatea deținerii unui astfel de document a intrat în vigoare.

Autoritățile pot aplica amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei celor care nu au o poliță RCA valabilă pentru vehiculele care trebuie asigurate prin lege, inclusiv bicicletele și trotinetele electrice.