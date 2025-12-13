Elon Musk, cel mai bogat om din lume, dezvăluie că opinia sa despre Dumnezeu s-a schimbat

Elon Musk, în vârstă de 54 de ani, proprietarul companiilor Tesla, SpaceX și X, este conform Indexului Bloomberg Billionaires actual, cel mai bogat om din lume, cu o avere de 462 de miliarde de dolari. El dezvăluie faptul că opiniile sale de lungă durată despre Dumnezeu s-au schimbat.

Miliardarul american, un fost autoproclamat ateu, a dezvăluit mai multe despre aparenta sa trezire spirituală din ultimii ani, spunând că a ajuns să creadă că Dumnezeu există. Directorul executiv al SpaceX și Tesla, care anterior spusese că nu crede în nimic, a declarat marți, 9 decembrie 2025, că îl admiră pe creatorul universului și a specificat că „Dumnezeu este Creatorul", potrivit Daily Mail.

„Cred că acest univers provine din ceva. Oamenii au etichete diferite [pentru Dumnezeu]", a explicat Elon Musk în timpul unei apariții la un podcast găzduit de soția lui Stephen Miller. Cele mai recente comentarii ale antreprenorului miliardar din domeniul tehnologiei au dezvăluit o schimbare majoră în convingerile fostului agnostic Musk.

Din 2022, bărbatul în vârstă de 54 de ani a vorbit deschis de mai multe ori despre un respect tot mai mare pentru valorile creștine fundamentale și chiar a recunoscut că a fost un „prost pentru că nu a apreciat înțelepciunea lor profundă". Anul trecut, a mers până acolo încât s-a autointitulat „creștin cultural", lăudând învățăturile lui Iisus Hristos despre iubire, bunătate și iertare pentru înțelepciunea și valoarea lor societală.

În timpul episodului de marți al podcastului "The Katie Miller", Musk a adăugat că creatorul nostru ar putea pur și simplu să ruleze o simulare masivă pe computer, viețile noastre nefiind nimic mai mult decât „jocul video al cuiva".

De asemenea, a speculat că lumea noastră ar putea fi un „serial Netflix extraterestru", spunând că scopul vieții ar fi, prin urmare, să mențină omenirea entuziasmată pentru a crește „ratingurile" noastre și a împiedica creatorul nostru să oprească computerul.

„Sunt ratingurile bune?", a întrebat Katie Miller, care este căsătorită cu unul dintre principalii consilieri ai lui Donald Trump. „Da", a declarat Musk imediat. „Dacă aplici teoria lui Darwin [teoria din spatele supraviețuirii celui mai adaptat] teoriei simulării, atunci doar cele mai interesante simulări vor continua", a continuat el în timpul episodului din 9 decembrie.

„Prin urmare, cel mai interesant rezultat este cel mai probabil, deoarece este fie asta, fie anihilarea. Deci, într-adevăr, avem un singur scop." „Păstrați-l interesant."

Evoluția lui Musk în ceea ce privește religia a venit în același timp cu schimbarea sa politică spre dreapta, care l-a văzut susținând campania de realegere a lui Trump, formând Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) și vorbind deschis împotriva așa-numitei culturi „woke".

Musk a postat în repetate rânduri pe X că „virusul minții woke" a devenit practic o religie proprie pentru cei din stânga politică și era în conflict cu creștinismul. „Woke este o religie care a umplut golul lăsat de creștinism", a scris el pe 25 august.

„Se pare că există o nevoie înnăscută de religie. Mulți atei pur și simplu adoptă un alt sistem de credințe (de exemplu, wokeness) care este în esență o religie", a declarat anterior actualul proprietar al X în septembrie 2023. Musk a dat vina public și pe cultura „woke" pentru că a influențat-o pe fiica sa transgender înstrăinată, Vivian Jenna Wilson (fosta Xavier Alexander Musk), să facă tranziția.

Interviul de aproape o oră a fost prezentat de Miller, fostă consilieră și purtătoare de cuvânt a DOGE, înainte de a părăsi administrația în mai pentru a lucra cu normă întreagă pentru Musk în sectorul privat.

Noul interviu a fost deja vizionat de peste 346.000 de ori, fiind cel mai de succes episod al podcastului de când Miller și-a părăsit poziția la Musk pentru a lansa emisiunea în august. În timpul discuției ample, Musk și-a dezvăluit, de asemenea, regretele legate de conducerea DOGE, colonizarea planetei Marte, călătoria în timp și existența vieții extraterestre.

„Nu cunosc niciun extraterestru. Oamenii m-au întrebat dacă există extratereștri. Nu am văzut nicio dovadă a existenței extratereștrilor", a spus Musk. Miliardarul a adăugat că i-a întrebat pe liderii săi de la SpaceX dacă compania a văzut vreo dovadă a existenței extratereștrilor în timpul lansărilor de rachete, dar nu a fost dezvăluit nimic.

În ceea ce privește observarea OZN-urilor, Musk a menționat că aceasta a fost de fapt o conversație separată de găsirea vieții extraterestre, susținând că ceea ce oamenii văd de obicei pe cer sunt prototipuri militare care sunt testate. „OZN-urile ar putea fi ca un nou program de armament sau ceva de genul ăsta. Ar fi o rachetă hipersonică sau ceva de genul ăsta. Tehnic vorbind, ar fi un OZN, dar practic e doar un prototip de armă. Nu e ca și cum ar fi vorba despre extratereștrii."