Românii încearcă să scape de vacanțele plănuite în Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi
Postat la: 15.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Tot mai mulți români încearcă să își vândă vacanțele plănuite în orientul Mijlociu după izbucnirea războiului cu Iranul. Pachetele de vacanță sunt postate pe rețelele sociale unde prețurile pot fi și cu 50% mai mici decât cele de cumpărare.
Un român încearcă să vândă pe rețelele sociale o vacanță cumpărată în Egipt, la un hotel de cinci stele de pe coasta Mării Roșii. A scăzut prețul cu 20% față de suma pe care a plătit-o. Un alt turist spune într-o postare că vinde la jumătate de preț o rezervare la o piscină aflată la etajul 50 al unui hotel de lux din Dubai. Alții își vând vacanțele în Egipt, care includ cazare, transport și asigurare.
Specialiștii în turism spun că există câteva metode prin care turiștii își pot recupera banii sau pot reprograma vacanțele. „În primul rând, trebuie să citească condițiile contractuale pe care le au. În general există flexibilitate destul de mare, chiar foarte mare, în ceea ce privește anulările, aici vorbim de anulările la hotel, cu care nu sunt probleme în momentul de față. Dacă cineva vrea să anuleze rezervarea la hotel în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, în Qatar, oriunde în zona Golfului, se poate fără absolut nicio problemă, fără penalizări", spune Cristian Pitulice, consultant în turism.
Acesta amintește că și în cazul zborurile comerciale există o disponibilitate destul de mare în ceea ce privește posibilitatea de a renunța. Problemele apar în cazul pachetelor turistice, spune Pitulice, pentru că în aceste cazuri ține de fiecare agenție în parte și de condițiile contractuale ale fiecărei agenții în parte. Unii turiști povestesc că au obținut vouchere în locul sumelor achitate pentru vacanțele pierdute.
„Cei care pleacă, de exemplu, în Egipt - este un caz concret pentru că este o destinație foarte solicitată - ei bine, Egiptul, în momentul de față, nu se află în niciun pericol iminent și asta este o problemă, pentru că agențiile de turism nu pot declara forță majoră, nu este stare de război, nu este o catastrofă acolo. Pe cale de consecință, noi, dacă vrem să plecăm săptămâna viitoare în vacanță în Egipt și ne răzgândim, nu mai vrem să plecăm, penalizările sunt de 100%, pentru că nu există nicio posibilitate de a invoca forța majoră", mai spune consultantul.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu