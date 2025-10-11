Românii, sclavii imperiilor bancare. Aşa arată dobânzile pe care le plătesc europenii pentru creditele imobiliare

Doar romanii, prosti, plătesc cel mai mult din toata Europa. Noi, aici, trebuie sa plătim cămătarii cu acte şi să susținem afacerile de miliarde ale Băncilor. Iar BNR se dovedește a fi partenera Băncilor nu a românilor.

Cum e posibil ca un cetățean bulgar, german sau austriac ori olandez care împrumută de la Banca 100.000 de euro pentru 30 de ani, sa achita o dobânda aproximativ 50.000, iar un roman, pentru aceeași suma si perioada, plătește 100.000. Adică dublu. Ai luat 100.000 euro, returnezi 200.000.

Adrian Calin