Rusia primește aproape tot ce își dorește prin noul Plan de pace al lui Trump pentru Ucraina

A încerca același lucru iar și iar, fără succes, este fie definiția nebuniei, fie tactici de negociere rusești , depinde din punctul tău de vedere.

Versiunea pe scară largă a planului în 28 de puncte al președintelui Donald Trump, divulgată , reprezintă un salt înapoi terifiant pentru Kiev. A fost concepută împreună cu rușii care voiau să se prefacă că sunt implicați în acțiuni de pace și a fost difuzată de ucraineni și europeni care o considerau atât de ridicolă încât cu siguranță ar fi dispărut la primul contact cu oxigenul.

O mare parte din text seamănă cu pozițiile maximaliste adoptate de Rusia în timpul discuțiilor de la Istanbul din 2022, când forțele sale dețineau o parte mai mare din Ucraina, iar le aștepta încă jena militară lentă și epuizantă din ultimii trei ani. Înainte de a analiza textul - și avantajele sale profunde și amețitoare pentru Kremlin - momentul în care a fost lansat acest plan reînnoit, inițiat în mare parte de Moscova, este esențial.

Forțele Rusiei se află probabil în cea mai bună poziție de aproximativ un an. Sunt la câteva săptămâni, chiar zile, de a cuceri centrul militar estic asediat Pokrovsk, un loc de o importanță extraordinară și o mare importanță strategică, disputat aprig încă de vara trecută. Forțele lor se află la marginile sale sudice și, dacă îl vor cuceri, ar întâlni câteva centre populate importante la vest, aflate sub control ucrainean, înainte de a se apropia de capitala Kiev. Acest teritoriu este în mare parte plat și deschis, ideal pentru un avans rapid. Moscova a avut, de asemenea, o incursiune în regiunea Zaporijia, folosind blindate și mutându-și forțele periculos de aproape de orașul Zaporijia, cucerind, din nou, un teritoriu deschis și plat care va rămâne vulnerabil în timpul iernii.

Ucraina continuă să înregistreze rate ridicate de dezertare și evitare a recrutării, ceea ce se adaugă la problemele sale serioase cu forța de muncă, iar avantajul Kievului în materie de drone a fost erodat de învățarea și inovația rapidă a Rusiei. Președintele Volodimir Zelenski se confruntă, de asemenea, cu un nivel scăzut de popularitate - confruntându-se cu repercusiunile unui scandal de corupție în curs de desfășurare și detaliat, care afectează atât cercul său apropiat, cât și exact lucrul pe care ucrainenii trebuie să-l îndure zilnic - pene de curent.

Inițiativa rusă este evident menită să exploateze momentul de vulnerabilitate poate fără precedent al Ucrainei - când o criză politică internă amenință să-l împiedice pe Zelenski să se confrunte cu situații de urgență din prima linie. Momentul nepotrivit pentru Kiev ar putea explica, de asemenea, de ce Moscova s-a deranjat să prezinte - încă o dată - o serie de cereri maximaliste pe care Ucraina și aliații săi le-au respins, de asemenea, categoric și în mod repetat. Un diplomat european a descris-o drept Ziua Cârtiței. Dar în film, dezavantajul acelei zile, care se repeta, nu a fost faptul că a devenit previzibilă și plictisitoare, ci că ai fost forțat să o retrăiești constant.

Cele 28 de puncte divulgate servesc două scopuri pentru Moscova. Ele reprezintă un punct de plecare atât de avantajos încât chiar și realizarea unor părți din acesta ar fi o victorie uriașă. Și, de asemenea, oferă un edificiu la care diplomații ruși se pot întoarce constant dacă doresc, încă o dată, să încetinească diplomația în timp ce armata lor are avantajul.

Cererile ca Ucraina să respingă constituțional aderarea la NATO, să denazifice, să își garanteze neutralitatea și să își limiteze dimensiunea forțelor armate au fost incluse în documentul de la Istanbul din 2022. Apoi, în punctul culminant al ambiției inițiale a invaziei rusești, acestea au reprezentat un set amorf de termeni maximaliști care echivalau cu o formă de capitulare a Ucrainei. Ucraina a supraviețuit formidabil atunci, dar a fost slăbită de luptă ulterior.

Utilizarea a 100 de miliarde de dolari din fondurile rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei pare, la prima vedere, o concesie rusească. Cu toate acestea, cele mai brutalizate zone ale Ucrainei se află sub ocupație rusă, iar acești bani ar urma să meargă la Rusia pentru a executa reconstrucția conform termenilor acesteia. Acordul propune ca jumătate din profiturile obținute în urma reconstrucției să meargă cumva către Statele Unite, iar o parte din bani să fie investiți în alte proiecte comune americano-ruse. Posibilitățile ca Moscova să recupereze o mare parte din acești bani sunt vaste, iar acordul propune, de asemenea, ridicarea completă a sancțiunilor internaționale, ceea ce ar reprezenta un avantaj financiar uriaș în sine.

În această porție repetată de terci diplomatic rusesc mai sunt ascunse trei cioburi de sticlă. Prima este cererea de alegeri la 100 de zile după semnarea unui acord.

Conform majorității teoriilor, acest lucru este imposibil din punct de vedere tehnic, având în vedere provocările demobilizării, logisticii din timpul războiului și reformei legislative. Rezultatul ar fi un scrutin grăbit și prost executat, care ar produce un guvern cu o legitimitate îndoielnică și ar oferi un spațiu pentru dezinformare și manipulare suficient de mare pentru ca rușii să poată conduce un alt tanc prin el, cu candidatul lor preferat în frunte. Zelenski nu poate accepta acest termen limită, iar alegerile anticipate au fost o farsă rusească de la începutul acestui an, pe care administrația Trump pare să o fi abandonat. Renașterea sa - și odată cu ea, discuția despre termenul limită al lui Zelenski - reapare într-un moment de nouă slăbiciune pentru acest lider din timpul războiului.

În al doilea rând, este conceptul confuz de a transforma părțile din regiunea Donbas de est aflate în prezent sub control ucrainean într-o zonă demilitarizată care, din punct de vedere tehnic, face parte din Rusia.

Aceasta echivalează cu predarea lor forțelor „civile" rusești. Acesta este un teren pentru care Moscova ar trebui să lupte cu înverșunare în următorul an. Chiar și un compromis de a declara această zonă drept zonă demilitarizată, din care militarii ambelor părți sunt interziși, alimentează bogata istorie a Rusiei de utilizare a „milițiilor populare" pentru a se infiltra în teritoriu și a declara o revoltă populară în favoarea Moscovei.

Zelenski nu poate ceda orașul Kramatorsk. Acest lucru i-ar oferi președintelui rus Vladimir Putin un bastion militar de la care să lanseze un alt atac, mai ușor, asupra Kievului, prin teren deschis, poate în câteva luni. L-ar expune pe Zelenski unor provocări politice interne. Moscova știe acest lucru, dar revine la el în speranța că, în cele din urmă, Trump va fi împins să vadă această concesie ca o parte necesară a oricărei soluții.

În al treilea rând, formularea acordului vehiculat este vagă și pare uneori a fi tradusă în grabă din rusă sau ucraineană, conținând mai multe clauze de „snapback".

Una dintre ele spune că garanțiile de securitate ale Ucrainei vor fi „considerate invalide" dacă vor lansa o rachetă asupra „Moscovei sau Sankt Petersburgului fără motiv" - o avertizare de mare importanță și cu o gamă largă de interpretări. Rusia va avea o viziune diferită asupra a ceea ce este un „motiv" suficient de important față de cea a Ucrainei.

Acordul cere, de asemenea, ca toate „ideologiile și activitățile naziste să fie respinse sau interzise" în Ucraina, o repetare a argumentului fals al Rusiei conform căruia se confruntă cu un guvern de la Kiev condus de extremiști naziști. Ar anula brusc acordul apariția unui steag de extremă dreapta pe o unitate ucraineană sau o emblemă SS cu Capul Morții pe o pagină militară neoficială de Telegram? În forma sa actuală, acordul este ceva ce Moscova poate abandona oricând, cu justificare slabă.

Dacă există vreo eroare rusească în acest document, aceasta nu constă în momentul în care a fost propus sau în încăpățânarea sa directă, ci în expunerea clară prin care Moscova își păstrează majoritatea cerințelor maximaliste ca punct de plecare. Acest lucru l-a înfuriat în trecut pe Trump și, într-adevăr, a dus la cele mai severe sancțiuni impuse până acum de SUA Rusiei, împotriva giganților petrolieri Rosneft și Lukoil.

Însă Kremlinul a observat, pe bună dreptate, progresele abrupte ale sale pe câmpul de luptă, turbulențele interne ale Ucrainei și fragilitatea gravă a frontului, îngrijorările Europei cu privire la cât timp poate finanța apărarea Kievului și dorința copleșitoare a lui Trump de a primi Premiul Nobel pentru Pace în 2026 și a încercat să facă vechiul să sune din nou nou.

Dacă câștigă timp, funcționează. Dacă o treime din ea se menține sau devine lexiconul oricărei viitoare înțelegeri, funcționează. În ultimul an, aproape orice altceva a fost încercat o dată. Așadar, pentru Moscova, a încerca din nou aceeași idee veche și proastă are sens.