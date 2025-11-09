Sam Altman, gata să lase conducerea OpenAI pe mâna inteligențe artificiale. El avertizează că AI va elimina multe locuri de muncă

Sam Altman, șeful OpenAI, a declarat că se așteaptă ca, într-un viitor nu foarte îndepărtat, să fie înlocuit chiar de o inteligență artificială. Într-o discuție purtată în podcastul Conversations with Tyler, Altman a spus că i-ar fi „rușine" dacă OpenAI nu ar deveni prima mare companie condusă de un CEO bazat pe AI.

El mărturisește că se întreabă frecvent ce condiții ar trebui îndeplinite pentru ca un astfel de sistem să poată coordona OpenAI mai eficient decât un om, potrivit Business Insider. Deși susține că momentul nu a sosit încă, Altman consideră că nu mai avem mult de așteptat. În opinia sa, în câțiva ani o inteligență artificială ar putea prelua conducerea unui departament major din cadrul companiei, un prim pas către un CEO complet digital.

Directorul OpenAI spune că are deja în minte „următorul capitol" al vieții sale, după ce va fi înlocuit de AI. Altman deține o fermă unde își petrece deja o parte din timp și unde ar vrea să se retragă definitiv. Într-un interviu oferit lui Mathias Döpfner (CEO Axel Springer), a dezvăluit că înainte de lansarea ChatGPT petrecea mai mult timp acolo, conducând tractoare și lucrând pământul. Altman a achiziționat mai multe proprietăți exclusiviste în San Francisco, regiunea Napa și chiar o vilă de 43 de milioane de dolari în Hawaii.

Altman nu ascunde impactul economic al dezvoltării tehnologiei. El avertizează că, pe termen scurt, inteligența artificială va elimina numeroase locuri de muncă. Totuși, pe termen lung, consideră că omenirea va găsi activități complet noi, la fel ca în toate marile revoluții tehnologice. „Pe termen scurt, AI va distruge multe locuri de muncă. Pe termen lung, ca în toate revoluțiile tehnologice, sunt sigur că vom găsi lucruri complet noi de făcut", a mai spus Altman.