Sexy-peremista din AUR care l-a acuzat pe Vadim Tudor ca a vrut sa o violeze e propusa pentru arestare intr-un dosar de proxenetism

Ancuta Carcu, o membra AUR care a fost si in PRM si a intrat in conflict cu Corneliu Vadim Tudor, pe care l-a acuzat ca a vrut sa o violeze, este propusa pentru arestare intr-un amplu dosar de proxenetism alaturi de alti membri ai gruparii, acuzati ca duceau fete sa se prostitueze in Tenerife.

Pe data de 2 februarie au avut loc 16 perchezitii in Romania (Cluj, Mures, Arges, Dolj, Suceava, Dambovita si Giurgiu) si alte sase perchezitii in Spania (Tenerife si Madrid). Bistriteanca Ancuta Carcu a "picat" in plasa anchetatorilor si in urma cercetarilor s-a intocmit un dosar penal, aceasta fiind propusa pentru arestare intr-un dosar de proxenetism alaturi de alti membri ai gruparii, acuzati ca duceau fete sa se prostitueze in Tenerife. Ancuta Carcu a devenit celebra in anii de glorie ai lui Vadim Tudor. Fosta membra a PRM, Ancuta Carcu l-a acuzat pe "Tribun" ca a vrut sa o violeze.

"Femeia aceasta trebuia sa fie daca nu la puscarie, la balamuc. A incercat sa fie de toate in viata: manechin, cantareata, purtatoare de cuvant, femeie de afaceri, femeie fatala. In clasa a 9-a a fost exmatriculata pentru prostitutie, de la liceul din Feldru. La 30 de ani, cu noua clase voia sa fie secretar executiv, parlamentar, transmitea cuiva sa o faca un fel de consilier pe la Parlamentul European", o caracteriza Vadim Tudor.

In urma conflictelor dintre cei doi a fost deschis si un proces in urma caruia Vadim Tudor si Fundatia Romania Mare au fost obligati sa ii achite femeii daune morale de 1.000 de lei. Vadim a fost pus sa ii achite daune morale femeii pentru ca a spus despre ea ca "nu a facut puscarie pentru prostitutie si santaj... pentru ca se culca cu politistii din zona" si a continuat sa o jigneasca, afirmand ca este "tampita", "handicapata", "scroafa", "sifilitica", "nenorocita", "cioara borata", "curva dracului", "rudimentara", "primitiva", "parasuta", "idioata", "cretina", "bolnava"', idioata".