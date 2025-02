Spagă pentru Comisia Juridică: Suveica Halici - Vicol și implicațiile din afacerea NORDIS

În 6 aprilie 2021 președintele PSD și al CJ Vrancea a achiziționat o mașină Audi A8 cu 38.500 euro de la cetățeanul Bătrînu Constantin din localitatea Gologanu, Vrancea și după un an pe 8 aprilie 2022 vândut-o cu 90.000 euro către SC NORDIS MANAGEMENT SRL, adică Laurei Vicol cea căruia i-a cedat postul de președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților chiar în anul 2022.

In urma tranzactiei, Nicușor Halici a iesit pe plus cu peste 50.000 de euro. Dar a și cedat postul pe care-l controla PSD in parlament. Laura Vicol urma sa foloseasca sefia Comisiei Juridice in interese proprii si de partid, dupa cum s-a vazut din dosarul de cercetare de la procurorii care ancheteaza afacerea NORDIS, cu ramificatii spre Marcel Ciolacu si Sorin Grindeanu.

De asemenea, cu toate că ca numele lui Halici nu apare pe lista creditorilor, acesta s-a plâns ca nu a încasat cei 90.000 euro de la NORDIS, deoarece i s-ar fi promis de către Laura Vicol două apartamente în București! Baronul pesedist Halici este binecunoscut din paginile ziarului nostru pentru comportamentul său sfidător la adresa bunului simț și a legii. Recent a reușit să-și ridice tot partidul în cap prin refuzul de nominaliza membri de partid pentru funcții la nivel guvernamental.

Marian Gârleanu