Studiu NASA: Viața de pe Pământ ar putea supraviețui temporar pe Marte

Unii microbi de pe Pământ ar putea supraviețui temporar pe suprafața marțiană potrivit unui nou studiu realizat de NASA și cercetătorii de la Centrul Aerospațial German.

Cercetătorii au testat rezistența microorganismelor față de condițiile de pe Marte prin lansarea lor în stratosfera Pământului - care imită unele din condițiile cheie de pe planeta roșie. Studiul publicat luni în revista Frontiere în Microbiologie deschide calea pentru înțelegerea mai bună nu doar a amenințării pe care o reprezintă microbii pentru misiunile spațiale ci și a oportunității de a obține resurse independent de Pământ.

„Am testat cu succes o nouă modalitate de a expune bacterii și fungi condițiilor asemănătoare lui Marte prin folosirea unui balon științific care să aducă echipamentele noastre de observație în stratosfera Pământului", relatează Marta Filipa Cortesão de la Centrul Aerospațial German din Koln și coautoare a studiului.

„Unii microbi, în special spori de mucegai negru, au reușit să supraviețuiască experimentului chiar și când au fost expuși unor radiații ultraviolete foarte puternice", a adăugat aceasta. Înțelegerea rezistenței microbilor în timpul călătoriilor spațiale este crucial pentru succesul unor viitoare misiuni cu echipaj uman. În plus, exploratorii vor trebui să se asigure atunci când caută microbi extratereștri că aceștia nu au fost aduși de ei de pe Pământ.

„În cazul misiunilor cu echipaj uman de lungă durată către Marte trebuie să știm cum microorganismele asociate oamenilor ar supraviețui pe planeta roșie întrucât unele ar putea prezenta un pericol pentru sănătatea astronauților", afirmă Katharina Siems, una dintre coautoarele studiului. „În plus, unii microbi s-ar putea dovedi de neprețuit pentru explorarea spațială. Ei ne-ar putea ajuta să producem hrană și provizii independent de Pământ, lucruri care vor fi cruciale pentru când vom fi departe de casă", adaugă aceasta.

Multe din trăsăturile cheie ale mediului marțian nu pot fi găsite sau reproduse cu ușurință pe suprafața planetei noastre însă în mezosferă, partea atmosferei aflată deasupra Stratului de ozon, condițiile sunt remarcabil de similare cu cele de pe Marte. „Am lansat microbii în stratosferă în interiorul încărcăturii MARSBOx (Microbes in Atmosphere for Radiation, Survival and Biological Outcomes experiment) care a fost păstrat la presiune marțiană și umplut cu atmosferă marțiană artificială pe întregul parcurs al misiunii", relatează Cortesão.

„Cutia a avut două straturi simple, cea de jos fiind protejată de radiații. Acest lucru ne-a permit să separăm efectele radiațiilor de celelalte condiții testate: desecarea, atmosfera și fluctuațiile de temperatură din timpul zborului. Mostrele din stratul de sus au fost expuse la radiații UV de peste 1.000 de ori mai puternice decât cele care pot provoca arsuri pe pielea noastră", a adăugat aceasta.

„Deși nu toți microbii au supraviețuit călătoriei, unul depistat anterior și la bordul Stației Spațiale Internaționale, mucegaiul negru Aspergillus niger, a putut fi reanimat la întoarcere pe Pământ", relatează și Siems, care subliniază importanța acestor cercetări: „Microorganismele sunt îndeaproape legate de noi; corpul nostru, hrana noastră, mediul nostru, așadar este imposibil să le excludem din călătoriile în spațiu".

Folosirea unor analogii bune pentru mediul marțian, precum misiunea MARSBOx, este o metodă cu adevărat importantă de a ne ajuta să explorăm toate implicațiile călătoriilor spațiale asupra vieții microbiene și cum putem folosi aceste cunoștințe pentru realizarea unor descoperiri spațiale uimitoare", afirmă Siems.