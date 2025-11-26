Suma uriașă pe care România ar putea să o piardă din cererea 3 de plată din PNRR, peste așteptări

Suma uriașă pe care România ar putea să o piardă din cererea 3 de plată din PNRR, peste așteptările de până acum: circa 360 de milioane de euro. Până acum se discuta doar de ratarea a circa 230 de milioane de euro, urmare a neîndeplinirii jalonului privind pensiile speciale, dar se pare că România a ratat și alte ținte.

Până pe 28 noiembrie, autoritățile trebuie să finalizeze trei jaloane esențiale din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR): reforma pensiilor speciale ale magistraților (231 milioane euro), operaționalizarea AMEPIP (330 milioane euro) și reforma guvernanței companiilor din energie (227 milioane euro). Informația a fost făcută publică de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

„Cererea de plată 3 este o cerere cu suspendările de care știm cu toții. Așteptarea mea este ca măcar 500 de milioane de euro să intre din această cerere de 860 (milioane euro) care este suspendată. Evident, încercăm acum să maximizăm la maxim și pe jalonul cu pensiile vom încerca să venim cu argumentare, să vedem dacă putem să găsim o cale să sugerăm că, dacă proiectul pe care îl vom repune după avizul CSM de joi nu va fi atins, înseamnă că voința României a fost exprimată, deci dacă nu mai există nicio modificare ulterioară, să considerăm cumva că exprimarea voinței a fost în deadline. Dar, după cum vedeți, este un artificiu, deci probabil că acolo există un risc însemnat", a spus Pîslaru.