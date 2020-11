Tatăl poliţistului care şi-a tăiat gâtul după ce a scăpat de COVID: "Era şocat. A stat o noapte întreagă cu doi morţi în salon"

Toţi localnicii din satul Rânceni, comuna Berezeni, îl deplâng pe poliţistul de 43 de ani, despre care au numai cuvinte de laudă. Agent în cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Berezeni, Costel, aşa cum îi spuneau localnicii, era un om săritor care ajuta pe oricine.

Poliţia a declanşat o anchetă în acest caz, însă nu sunt suspiciuni în privinţa cauzelor decesului, probele conturând ipoteza sinuciderii. "Venea de la serviciu, dezbrăca uniforma şi se apuca de muncă. Suntem şocaţi, înmărmuriţi, pur şi simplu. A ajutat tot satul. Nu s-a intamplat să îi ceara cineva ajutorul şi el să îl refuze. Niciodată. Se dădea peste cap şi rezolva problema fiecaruia. Pe toti ne-a ajutat. Era extraordinar de cuminte si de harnic. Venea de la Frontiera, urca pe semanatoare, pe tractor. Avea disc, rariţă. Nu stiu când se odihnea, dacă se odihnea. Foarte harnic, foarte calculat, foarte om. Nu bea, nu fuma. Tot satul îl plânge", a declarat un localnic din Ranceni.

Poliţistul de frontieră se afla în concediul medical. Fusese diagnosticat cu COVID-19 şi a stat internat două săptămâni la Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman" Bârlad, unitate suport pentru pacienţii COVID din judeţul Vaslui. Săptămâna trecută se externase din spital, însă, deşi vindecat, familia spune că bărbatul era foarte schimbat după ce a ieşit din spital. A rămas profund marcat de un episod petrecut în timpul spitalizării, când într-o noapte doi dintre colegii din salon i-au murit, Pentru că nimeni nu a răspuns la uşa încuiată, a dormit cu cadavrele celor doi colegi până dimineaţă, când au venit cadrele medicale. Văzându-l schimbat şi resemnat că "şi el o să moară mai devreme sau mai târziu", familia l-a încurajat să meargă la un medic pentru a-şi trata depresia. Iniţial a refuzat, însă, ulterior, a mers la specialist împreună cu sora sa. A primit tratament, pe care îl urma, însă cu toate acestea, gândurile morţii nu l-au părăsit.

„Erau trei În salon. Cei doi colegi au murit Şi el nu a putut lua legatura cu doctorii. Uşile la hol erau incuiate, nu a avut ce face. A doua zi dimineata au venit doctorii si au luat mortii. Dar Costel a stat cu mortii peste noapte şi era afectat. Era şocat. Aşa mi-a povestit. Eu să fi fost în locul lui.... A rămas cu o sperietura, cu o teama. Se framanta în sinea lui, deşi îşi făcea treburile zilnice. I-am spus sa mearga la Vaslui, sa ceara ajutor, insa nu a vrut, pentru ca nu mai avea incredere si spunea ca el si asa o sa moara. A fost cu sora lui la Husi, lua niste pastile. Este dureros! Atâta băiat am. Un om foarte serios, cu un serviciu bun, muncea şi nu s-a plans niciodata de nimic. Duminică seara, am stat la masa, a spus că îi e frig, a mers in camera lui. Dimineaţa, am muls vaca. Au venit nişte oameni şi am mers la el să vad ce face. Oh! Şi-a scurtat singur viaţa, cu un flex. Fata a anunţat Politia. Nu mai avem cuvinte!", a declarat tatăl îndurerat.