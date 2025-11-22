Tunelurile subterane de pe Lună ar putea servi drept adăposturi sigure pentru viitorii astronauți. Mai mulți roboți sunt deja în teste

În peisajul vulcanic din Lanzarote, echipe de ingineri folosesc peșterile de lavă ca teren de probă pentru tehnologii destinate explorării lunare. O echipă de la Laboratorul de Robotică Spațială al Universității din Malaga testează acolo un sistem format din trei roboți care lucrează în tandem pentru a evalua dacă tunelurile subterane pot deveni adăpost pentru viitori astronauți.

Miza este clară. Dincolo de protecția magnetică a Pământului, radiațiile solare și cosmice ating niveluri ridicate, iar ciclurile de temperatură de pe Lună depășesc limitele oricărei structuri improvizate la suprafață. Un habitat durabil are nevoie de ecranare naturală. Ipoteza cercetătorilor este că vechile tuburi de lavă, prezente atât pe Lună, cât și pe Marte, pot oferi această protecție. Imaginile din orbită indică zone unde tavanul s-a prăbușit și trasee care sugerează cavități extinse, dar fotografiile nu pot confirma stabilitatea sau accesibilitatea acestor spații, notează SciTechDaily.

Pentru un astfel de obiectiv, explorarea robotică este esențială. Într-un proiect prezentat în Science Robotics, un consorțiu european a dezvoltat o arhitectură în care trei roboți operează autonom, împărțind sarcinile de cartografiere, navigație și analiză structurală. Sistemul a fost testat în peșterile de lavă din Lanzarote, într-o campanie organizată de Centrul German de Cercetare pentru Inteligență Artificială, Universitatea din Malaga și compania GMV. În condiții reale, echipa robotică a parcurs cele patru etape ale misiunii, de la recunoaștere la modelarea tridimensională a mediului.

Rezultatele arată că o astfel de abordare poate susține identificarea tunelurilor care oferă protecție naturală împotriva radiațiilor și a fluctuațiilor termice. Cercetătorii spun că această capacitate ar putea deveni un element de bază în planificarea misiunilor cu prezență umană pe Lună sau pe Marte. Testele din Lanzarote au și o componentă practică mai largă. Performanța roboților în medii complexe ajută la perfecționarea tehnologiilor autonome necesare pentru explorarea planetară, unde fiabilitatea este critică, iar intervenția directă este limitată.