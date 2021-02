Ucide si felinele! Doi pui de tigru alb din Pakistan au murit de Covid

Un vaccin universal care ar putea să funcționeze împotriva tuturor variantelor de coronavirus țintind nucleul virusului și nu proteina "spike" ar putea fi disponibil într-un an, spun cercetătorii, relatează The Telegraph.

Soarta Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ) pare pecetluită. Premierul Florin Cîțu a anunțat în cadrul unei conferințe de presă la revenirea de la Bruxelles că are încredere în ceea ce face ministrului Justiției în cazul SIIJ și că decizia politică a fost luată deja în cadrul Coaliției.

Sfarsit cumplit pentru doi tineri iubiti din localitatea doljeana Cotofeni. Carmen si Claudiu, in varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani, au fost gasiti morti in baie. Un lucru cel putin ciudat este ca tatal fetei a murit tot acolo, in urma cu doar doua luni, din aceleasi motive.