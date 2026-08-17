Un eveniment similar cu scrierile din Biblie, produs în Rusia: Invazia a milioane de insecte „ca una dintre cele 10 plăgi" VIDEO

Un fenomen neobișnuit s-a petrecut în Rusia, unde milioane de insecte au „inundat" cerul, înghițind drumurile și distrugând terenuri agricole valoroase. Roiul enorm și rapid de lăcuste a cuprins districtul Kizlyar din Republica Daghestan, iar unii locuitori au comparat evenimentul straniu cu una dintre cele zece plăgi pe care Dumnezeu le-a aplicat egiptenilor în narațiunea Exodului din Biblie.

Imaginile din regiune arată lăcuste care umpleau aerul și vehiculele din jurul șoferilor, în timp ce aceștia încercau să se deplaseze prin „invazia biblică". „Arată ca una dintre cele zece plăgi", a scris un utilizator X. „Totul a devenit biblic, maaaann...", a declarat un altul, în timp ce o persoană a avertizat pur și simplu: „Biblic", potrivit Daily Mail.

Altul a invocat avertismentul lui Moise adresat faraonului egiptean înainte ca plăgile să se abată, scriind: „Lasă-mi poporul să plece". Insectele lacome mătură și ele terenurile agricole, amenințând culturile, în timp ce autoritățile se grăbesc să limiteze escaladarea situației de urgență.

Biblia relatează că Dumnezeu a trimis zece plăgi asupra Egiptului pentru a-l convinge pe faraon să-i elibereze pe israeliți din sclavie. Prima plagă a transformat Nilul în sânge, ucigând pești și otrăvind apa, despre care se spune că s-a întâmplat când Moise a lovit Nilul cu toiagul său.

După prima plagă, Egiptul a fost lovit de roiuri de broaște, păduchi sau țânțari și muște, alături de boli mortale la animale și furuncule dureroase. O grindină puternică, roiuri de lăcuste, trei zile de întuneric dens și, în final, moartea fiecărui fiu întâi născut l-au forțat pe faraon să-i elibereze pe israeliți.

Lăcustele sunt de obicei insecte solitare, dar comportamentul lor se poate schimba dramatic atunci când condițiile favorabile de reproducere determină creșterea numărului lor. Pe măsură ce insectele devin din ce în ce mai multe, acestea intră în ceea ce oamenii de știință numesc o fază gregară, transformându-se din indivizi într-un singur roi, extrem de mobil.

Aspectul, fiziologia și obiceiurile lor se pot schimba, de asemenea, în timpul procesului, oferindu-le o capacitate mai mare de a călători pe distanțe lungi și de a invada noi teritorii. Eclozarea, împerecherea și depunerea ouălor pot fi sincronizate, permițând unui număr mare de insecte să iasă și să se miște împreună.

Eforturile de a opri invazia lăcustelor au eșuat

Rezultatul poate fi o masă enormă din aer, capabilă să decojească rapid vegetația și să copleșească eforturile de a o conține. Potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, lăcustele în roiuri se pot hrăni cu frunze, flori, fructe, semințe, tulpini și scoarță, punând în pericol culturile și pășunile.

Insectele nu atacă oamenii sau animalele și nu sunt cunoscute ca fiind purtătoare de boli dăunătoare oamenilor, dar numărul lor mare poate crea condiții periculoase atunci când coboară pe drumuri și zone populate.

Roiurile dense pot călători, de asemenea, odată cu vântul în timpul zilei, ceea ce face ca mișcarea lor să fie dificil de prevăzut și permițând unei infestări să se răspândească dincolo de zona în care a apărut inițial. Lăcustele sunt comune și provoacă periodic crize agricole majore în regiunile sudice ale Rusiei, unde climatul cald și uscat și terenurile agricole vaste creează condiții ideale de reproducere pentru roiuri masive.

Oficialii au desfășurat aeronave și pulverizatoare terestre într-o încercare disperată de a opri roiul și de a limita distrugerea. Cu toate acestea, eforturile de a opri invazia au fost complicate de rezervațiile naturale protejate de unde provin lăcustele. Tratamentele chimice sunt interzise în interiorul acestor zone, permițând insectelor să se deplaseze liber dincolo de raza de acțiune a autorităților agricole. Oficialii pot începe pulverizarea doar după ce roiurile părăsesc rezervațiile și coboară pe terenurile agricole, moment în care culturile se află deja direct în calea lor.

Ministerul Agriculturii și Alimentației din Republica Daghestan a declarat că atât operațiunile aeriene, cât și cele terestre sunt folosite împotriva invaziei. Cu toate acestea, autoritățile au recunoscut că câmpurile vor rămâne vulnerabile atât timp cât roiurile vor continua să iasă din terenurile protejate unde nu se pot utiliza pesticide.

Ulterior, Sharip Sharipov, prim-viceministrul agriculturii și alimentației din republică, a îndemnat proprietarii de terenuri și administratorii agricoli să ia toate măsurile disponibile pe teritoriile lor pentru a limita răspândirea insectelor. În ciuda acestor avertismente timpurii, roiul a explodat acum în tot districtul, lăsând oficialii să lupte împotriva invaziei din aer și de la sol, în timp ce aceasta avansează pe drumuri și terenuri agricole.