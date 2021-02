Un monolit metalic misterios, aparut in capitala Republicii Democrate Congo, a fost incendiat de localnici

Un monolit misterios aparut in Republica Democrata Congo, care a starnit imaginatia fanilor sci-fi din intreaga lume, a fost ars din temelii de localnici. Monolitul, unul dintr-o serie, a fost incendiat intr-un sens giratoriu din Capitala, relateaza presa internationala.

Structura metalica de aproape patru metri inaltime a aparut pentru prima data in cartierul Bandal din Kinshasa. Miercuri dimineata, o multime de curiosi si-au facut selfie-uri cu monolitul si au dezbatut posibilele sale origini. Locuitorii au distrus structura lovind-o cu bete si apoi i-au dat foc, potrivit inregistrarilor video publicate mai tarziu pe retelele sociale.

Stalpi similari cu aspect extraterestru au fost observati intr-un desert din Utah, in Statele Unite, in luna noiembrie, apoi in Romania si Turcia, declansand teorii ale conspiratiei si comparatii cu monolitii din filmul din 1968 "2001: A Space Odyssey", de Stanley Kubrick. In film, un monolit extraterestru este un simbol recurent care pare sa joace un rol in evolutia umana.

"Ne-am trezit si am vazut acest triunghi metalic", a spus Serge Ifulu, un locuitor din zona. "Am fost surprinsi pentru ca este un triunghi pe care il vedem deseori in documentarele despre francmasoni sau iluminati", a adaugat el.

Mistere similare au devenit virale anterior pe retelele sociale congoleze. In luna august, un obiect zburator neidentificat a fost parasutat intr-o jungla deasa din nordul tarii, derutand autoritatile locale. Au fost retinute doua persoane pentru interogatorii pana ce o filiala a companiei-mama Google Alphabet a confirmat ca dispozitivul era un balon de internet (Google Loon). De data aceasta, interventia extraterestra a parut putin probabila.

Locuitorii au declarat ca au observat sambata cateva persoane care sapau o gaura in sensul giratoriu. "Duminica dimineata, am primit un telefon cand faceam sport si mi s-a spus ca s-a gasit ceva ciudat. Am venit si am zis: 'Este cultural, este extraordinar'", a declarat primarul cartierului, Thierry Gaibene, citat de Reuters.