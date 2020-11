Un tanar din judetul Galati a murit dupa ce s-a impuscat accidental cu un pistol de "adormit" porcii

Un barbat de 35 de ani din localitatea Bucesti, comuna Ivesti, judetul Galati, a murit dupa ce s-a impuscat accidental cu un pistol de asomat porcii. Barbatul verifica arma pe care intentiona sa o foloseasca in preajma Craciunului cand s-a produs incidentul.

Politistii din Galati au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa si continua cercetarile pentru stabilirea cu exactitate a circumstantelor incidentului. Din primele informatii, barbatul s-a autoaccidentat in locuinta sa in timp ce verifica o arma de asomat porcii pe care o achizitionase de pe un site. Arma s-a descarcat si l-a lovit pe barbat in zona frontala. Barbatul nu a putut fi salvat, echipajul medical venit la locul accidentului declarand decesul.