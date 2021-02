Vaslui e in topul UE privind natalitatea! In schimb, alte 22 de regiuni din Romania sunt afectate de imbatranire galopanta

Populatia europeana imbatraneste, dar nu in acelasi ritm in toate regiunile. Din cele 101 regiuni din Europa afectate de acest fenomen, 22 sunt doar in Romania, potrivit unui raport publicat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene.

Nivelul analizei este in cazul Romaniei la nivel de judet, 22 de judete, preponderent rurale, din sudul si estul tarii si din Moldova sunt afecatate de fenomenul imbatranirii populatiei, a explicat sociologul Iulian Stanescu, de la Institutul National de Cercetare a Calitatii Vietii.

In schimb, Vaslui este in top 5 regiuni din Uniunea Europeana la capitolul natalitate. Deplasarile tinerilor, pentru angajare sau studii, au un mare impact asupra schimbarilor demografice, intrucat in acest mod unele regiuni prospera, in timp ce altele raman in urma.