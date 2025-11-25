Vaticanul a publicat o nouă notă doctrinară pe tema monogamiei

Vaticanul a publicat marţi o nouă notă doctrinară a Departamentului pentru doctrina credinţei, aprobată de papa Leon al XIV-lea, pe tema monogamiei şi care, printre alte afirmaţii, susţine că sexul uneşte cuplurile şi nu ar trebui redus doar la finalitatea sa procreativă, informează agenţia de știri ANSA.

Documentul, intitulat "Una caro. Elogio della monogamia", afirmă că sexualitatea nu este un simplu impuls sau o supapă, ci un dar minunat de la Dumnezeu, care orientează fiecare persoană către dăruire de sine şi către binele celuilalt, cuprinse în plenitudinea lor. Deşi această "caritate conjugală" este legată de procreare, asta nu înseamnă că fiecare act sexual trebuie să aibă procrearea drept finalitate explicită. Căsătoria îşi menţine caracterul esenţial chiar şi atunci când nu există copii, se mai spune în document. Documentul reiterează poziţia Bisericii catolice asupra căsătoriei, care este exclusiv uniunea dintre o femeie şi un bărbat.

Nota doctrinară subliniază totodată că o căsătorie nu înseamnă posesiune şi deploră nenumăratele forme de dorinţă nesănătoasă, care duc la violenţă explicită sau subtilă, opresiune, presiune psihologică, control şi, în cele din urmă, la sufocare. În noul decret, Vaticanul le spune celor 1,4 miliarde de catolici din lumea întreagă că o căsătorie este uniunea pe viaţă cu un singur partener şi că nu trebuie să aibă relaţii sexuale multiple, potrivit Reuters. "O căsătorie autentică este o unitate compusă din două persoane, care necesită o relaţie atât de intimă şi de totală, încât nu poate fi împărţită cu alţii", se mai spune în decret.

"Întrucât (căsătoria) este o uniune între două persoane care au exact aceeaşi demnitate şi aceleaşi drepturi, cere exclusivitate", se mai spune în document. Problema aplicării învăţăturilor Bisericii la tema căsătoriei a fost dezbătută în cadrul a două summituri de la Vatican, în 2023 şi 2024, găzduite de regretatul papa Francisc şi la care au participat sute de cardinali şi de episcopi. Poligamia practicată în Africa, unde mulţi catolici iau parte la practici culturale împământenite de a menţine mai multe relaţii stabile concomitent, a fost un subiect dezbătut intens la acele summituri.

A mai fost de asemenea discutată răspândirea relaţiilor poliamoroase în unele ţări occidentale. "Poligamia, adulterul şi poliamoria au la bază iluzia că intensitatea unei relaţii se măsoară în succesiunea chipurilor", se mai spune în document. Documentul nu abordează subiectul divorţului, nerecunoscut de Biserică, potrivit căreia căsătoria este un angajament pe viaţă. Biserica dispune însă de o procedură de anulare, care evaluează dacă mariajele au fost încheiate în mod adecvat şi subliniază faptul că partenerii nu trebuie să stea în relaţii abuzive.