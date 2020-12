Verdict in Dosarul "Astoria": Sefii Societatii Feroviare de Turism scapa de inchisoare, executorul judecatoresc a fost achitat!

Inalta Curte a admis joi seara, 17 decembrie, apelul fostei conduceri a Societatii Feroviare de Turism (SFT) CFR SA, judecata pentru abuz in serviciu in dosarul vanzarii hotelului Astoria.

Judecatorii au mai decis incetarea procesului in cazul unui oficial, deoarece faptele s-au prescris, au dat o condamnare cu suspendare si l-au achitat pe executorul judecatoresc implicat in acest caz. Sentinta este definitiva. Concret, Inalta Curte a incetat procesul in cazul fostului director adjunct al SFT CFR SA, Cosmin Udor, ca urmare a intervenirii prescriptiei. In faza de fond, la Curtea de Apel Bucuresti, acesta fusese condamnat la 6 ani de inchisoare.

Fostul director general al SFT CFR SA, Luminita Laura Gliga, a fost condamnata a 4 ani de inchisoare cu suspendare. In faza de fond, aceasta fusese condamnata la 5 ani de inchisoare. Executorul judecatoresc Bogdan Dumitrache a fost achitat. In faza de fond, el fusese condamnat la 5 ani de inchisoare. In plus, procurorii DNA acuza ca, in timp ce societatea de stat era in procedura de executare silita, pentru plata unei creante de circa 311.908 lei, directorii faceau diverse achizitii care nu aveau un caracter urgent, in valoare de 298.484 lei.

Hotelul Astoria a fost vandut, in 2008, cu aproximativ 9 milioane de lei, in procedura de executare silita, pentru a achita o datorie a SFT CFR SA de 311.908 lei. Potrivit rechizitoriului, directorii companiei de stat, in loc sa achite creanta, isi plateau primele de vacanta sau de Craciun ori cumparau anunturi in presa scrisa. Societatea Feroviara de Turism (SFT) CFR SA ar fi putut evita scoaterea la licitatie a hotelului-restaurant Astoria din Bucuresti, ca urmare a neachitarii acestei datorii modice.