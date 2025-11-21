„Witkoff are nevoie de un psihiatru". Europenii, revoltați de planul lui Trump de a profita de pe urma activelor rusești înghețate
Postat la: 21.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Diplomați și oficiali europeni reacționează cu indignare la noile detalii privind planul american de pace, avertizând că acesta riscă să submineze eforturile de a asigura supraviețuirea Ucrainei în timpul războiului.
Planul prezentat de Donald Trump pare să fi complicat unul dintre cele mai sensibile dosare aflate în prezent în discuție în Europa, punând în pericol încercările de a finanța continuarea rezistenței Ucrainei în fața agresiunii ruse, scrie politico.eu.
De luni întregi, oficiali ai Uniunii Europene încearcă - fără succes până acum - să găsească o modalitate de a utiliza aproximativ 140 de miliarde de euro din activele statului rus înghețate, în mare parte în Belgia, pentru a sprijini efortul de război al Kievului. Ucraina are nevoie urgentă de fonduri, existând riscul ca bugetul să se epuizeze la începutul anului viitor.
Potrivit diplomaților, discuțiile de la Bruxelles au ajuns într-o fază extrem de delicată, în timp ce oficialii încearcă să formuleze un text legal care să permită utilizarea activelor înghețate ca garanție pentru un împrumut destinat guvernului ucrainean.
Însă noul plan american, detaliat într-un document de 28 de puncte, propune o abordare diferită: folosirea acestor active pentru eforturile de reconstrucție coordonate de Statele Unite după un eventual armistițiu. Documentul precizează că SUA ar urma să primească „50%" din profitul generat.
Mai mulți diplomați și oficiali europeni au afirmat că se tem că propunerea, formulată de trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, ar putea compromite șansele ca planul european de împrumut să fie aprobat de cele 27 de state membre. Liderii europeni sperau să finalizeze „împrumutul pentru reparații" la un summit-cheie programat pentru luna viitoare.
Un fost oficial francez, intervievat sub protecția anonimatului, a calificat ideea lui Witkoff drept „scandaloasă".
„Europenii depun eforturi uriașe pentru a găsi o soluție viabilă care să folosească aceste active în beneficiul ucrainenilor, iar Trump vrea să obțină profit din ele", a spus acesta. „Este o propunere care probabil va fi respinsă de toți."
Un înalt oficial european de la Bruxelles a remarcat că, indiferent de intențiile Washingtonului, Trump nu are competența de a debloca active aflate în jurisdicția europeană. Un alt oficial dintr-un stat membru al UE a folosit exprimări colorate pentru a-și descrie nemulțumirea, în timp ce un politician european de rang înalt a declarat: „Witkoff ar trebui să consulte un psihiatru."
Problema folosirii activelor rusești înghețate s-a dovedit una dintre cele mai dificil de rezolvat pentru aliații Ucrainei, din cauza implicațiilor juridice, politice, de securitate și economice. Partea cea mai sensibilă este că majoritatea activelor se află la Euroclear, în Belgia, ceea ce expune în mod disproporționat această țară la riscuri de represalii din partea Rusiei.
Propunerea UE prevede utilizarea activelor drept garanție pentru un împrumut acordat Ucrainei, împrumut care ar urma să fie rambursat doar dacă Rusia va plăti reparații de război după semnarea unui acord de pace.
Belgia s-a arătat însă reticentă, temându-se că ar putea fi trasă la răspundere financiară în cazul în care Rusia ar încerca să recupereze fondurile. Această poziție o pune în conflict cu alte state ale UE care solicită acțiuni rapide pentru sprijinirea Ucrainei.
Vineri, diplomați europeni au avertizat că propunerea americană riscă să facă și mai dificil consensul privind poziția Belgiei. Un oficial dintr-un guvern al UE a declarat că planul american reprezintă chiar un argument împotriva avansării împrumutului, deoarece Uniunea s-ar putea confrunta ulterior cu presiuni din partea Washingtonului pentru a debloca activele în cadrul unui acord postbelic - lăsând contribuabilii europeni responsabili pentru eventuale plăți către Rusia.
Un diplomat a subliniat că tentativa SUA de a obține profit din active aflate în Europa „sună exact a Trump".
Detaliile planului american rămân neclare. Însă textul complet arată că administrația Trump are în vedere folosirea activelor înghețate: 100 de miliarde de dolari ar urma să fie investite în „eforturile conduse de SUA pentru reconstrucția Ucrainei", iar Statele Unite ar primi 50% din profit. Europa ar contribui cu alte 100 de miliarde. Activele rusești înghețate în Europa ar urma să fie deblocate.
Restul fondurilor ar fi direcționate către „un instrument de investiții americano-rus" conceput pentru proiecte comune care ar promova stabilitatea globală și interese economice reciproce.
Planul în 28 de puncte a stârnit neliniște în capitalele europene în această săptămână, mulți oficiali temându-se că Trump se pregătește să preseze Ucraina să accepte un acord de pace inegal, care l-ar avantaja pe Vladimir Putin.
Vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat telefonic cu liderii Germaniei, Franței și Marii Britanii pentru a coordona pașii următori.
Potrivit unui comunicat emis după convorbire, liderii europeni l-au asigurat pe Zelenski că susțin în continuare o pace „justă". „Ei au convenit că orice acord care afectează state europene, Uniunea Europeană sau NATO necesită aprobarea partenerilor europeni sau un consens între aliați", se arată în declarație.
Jurnalistul Luke Harding de la The Guardian notează că unele formulări din planul american par să fi fost inițial scrise în limba rusă, dat fiind modul neobișnuit în care sunt formulate în engleză. Punctul trei - „It is expected that Russia will not invade neighbouring countries..." - ar suna mult mai natural în rusă („ожидается"). Alte expresii suspecte includ „ambiguities" și „to enshrine", care par adaptări directe din rusă.
Casa Albă a confirmat între timp că documentul a fost redactat de Steve Witkoff în colaborare cu reprezentantul lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev. Ucraina și statele europene nu au fost implicate.
După discuția cu Zelenski, liderii europeni au reiterat că linia de contact ar trebui să fie punctul de plecare pentru orice eventual acord, iar forțele armate ucrainene trebuie să își păstreze capacitatea de luptă. Potrivit Bloomberg, principalii aliați europeni ai Kievului au respins elemente esențiale ale planului americano-rus. Presa relatează, de asemenea, că SUA ar fi amenințat cu suspendarea sprijinului militar și al furnizării de informații dacă Zelenski nu semnează acordul până la 27 noiembrie.
Planul american, format din 28 de puncte distribuite în nouă capitole, prevede, între altele: garanții de securitate din partea SUA similare Articolului 5 al NATO, introducerea în Constituția Ucrainei a unei clauze privind neaderarea la NATO, limitarea efectivelor armatei ucrainene, renunțarea de facto la trei regiuni, instituirea unei zone tampon controlate de Rusia, ridicarea treptată a sancțiunilor, schimburi de prizonieri „toți pentru toți", amnistie generală și organizarea de alegeri în termen de 100 de zile.
