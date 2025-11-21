Zelenski, cu privire la planul de pace propus de SUA: Ucraina are de ales între a pierde un partener major sau a-și pierde demnitatea
Postat la: 21.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Ucraina va trebui să aleagă între a pierde un partener major sau a-și pierde propria demnitate, a declarat președintele Volodimir Zelenski drept reacție la planul de pace propus de Statele Unite.
Liderul de la Kiev s-a referit la această situație complicată într-un discurs video extraordinar transmis către poporul ucrainean, în după-amiaza de 21 noiembrie 2025, anunță presa occidentală.
Zelenski a avertizat că săptămâna care urmează ar putea fi „foarte dificilă" pentru Ucraina, care se confruntă acum nu doar cu presiunea războiului, ci și cu „multă presiune politică" din partea Statelor Unite. Administrația Trump ar dori ca planul de pace în 28 de puncte, pe care l-a elaborat, să fie aprobat de guvernul Ucrainei până în ziua de joi, 27 noiembrie.
Președintele Zelenski este de părere că Ucraina se află „într-unul dintre cele mai dificile momente ale istoriei sale" și va fi pusă să aleagă „între a pierde fie un partener major (aluzie la Statele Unite), fie demnitatea Ucrainei".
Președintele Zelenski a subliniat că el nu a trădat niciodată interesul național al Ucrainei și a promis că n-o va face nici acum. Zelenski susține că va încerca să lucreze „constructiv" cu Administrația SUA, pentru a modifica acest proiect de acord, astfel încât Rusia să nu poată afirma că „Ucraina nu vrea pacea".
Iată textul integral al declarației președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski:
"Ucraineni, în viața fiecărei națiuni vine un moment în care toți trebuie să vorbim sincer, calm, fără interpretări, fără zvonuri, fără bârfe, fără nimic în plus. Așa cum este acest moment.
Trăim unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră iar presiunea asupra Ucrainei este una dintre cele mai mari. Ucraina poate ajunge în fața unei alegeri foarte dificile: pierderea demnității sau riscul de a pierde un partener esențial.
Fie acceptarea unor 28 de puncte foarte complicate, fie o iarnă extrem de grea iar cele mai grele sunt riscurile pe termen lung, anume o viață fără libertate, fără demnitate, fără dreptate. Să ni se ceară să credem în cel care a atacat deja de două ori.
Se va aștepta un răspuns de la noi. Dar eu am dat răspunsul deja pe 20 mai 2019, când depunând jurământul am spus: "Eu, Volodimir Zelenski, ales președinte al Ucrainei prin voința poporului, mă oblig prin toate acțiunile mele să apăr Ucraina, suveranitatea și independența ei, să protejez drepturile și libertățile cetățenilor. Să respect Constituția și legile Ucrainei, să-mi îndeplinesc obligațiile în interesul tuturor compatrioților mei și să ridic prestigiul Ucrainei în lume".
Iar pentru mine nu este o formalitate, ci un jurământ. Și în fiecare zi rămân fidel fiecărui cuvânt din el. Nu-l voi trăda niciodată. Interesul național ucrainean trebuie luat în calcul.
Vom lucra cu America și cu toți partenerii, cu calm. Vom căuta constructiv soluții împreună cu principalul nostru partener. Voi aduce argumente. Voi convinge și voi propune alternative, dar cu siguranță nu vom oferi dușmanului motive să spună că Ucraina nu vrea pace și că noi sabotăm procesul de pace. Vrem diplomație.
Voi lupta ca din toate punctele planului să nu lipsească măcar două: demnitatea și libertatea ucrainenilor. Pentru că pe acestea se bazează suveranitatea și independența.
Războiul trebuie să se termine, dar nu să se termine cu Ucraina, Europa sau pacea globală. Am vorbit și ne bazăm pe partenerii europeni care înțeleg că Rusia nu este departe ci la granițele Europei. Iar Ucraina e singurul scut dintre viața europeană și Putin. Credem că Europa va fi cu noi și nimeni nu trebuie să trăiască ce am trăit noi pe 24 februarie 2022, când am crezut că suntem singuri și nimeni nu va mai putea opri Rusia.
De aproape 4 ani ținem piept unei invazii totale, atacuri, bombardamente, drone Shahed. Zilnic cineva pierde pe altcineva drag. Sutem de oțel, dar orice metal poate ceda. Fiți alături de noi, alături de demnitate.
Mă adresez ucrainenilor. Trebuie să ne adunăm, să ne revenim, să nu ne mai divizăm iar statul și parlamentul să funcționeze, guvernul să lucreze eficient într-o țară aflată în război.
În primele zile de război, diverși emisari îmi aduceau planuri și ultimatumuri pentru a încheia confictul precizând că dacă nu semnez vor fi înlocuit și altul o va face. Au venit mulți și s-au întors acasă. Nu am trădat Ucraina atunci, nu o voi face nici acum.
E unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră, dar știu și că ucrainenii cred în noi și trebuie să rămânem uniți. Îmi va fi mai ușor să obțin o pace demnă știind că în spatele meu e poporul ucrainean, oameni cu demnitate care luptă pentru libertate. Toți eroii noștri căzuți să vadă de acolo de sus o pace demnă și durabilă.
Dușmanul nu doarme și va încerca totul ca să nu reușim. Nu vor reuși, pentru că cei care vor să ne distrugă nu ne cunosc. Nu înțeleg cine suntem, ce vrem, ce valori avem. Știu că nu sunt singur. Cu mine este poporul ucrainean și toți partenerii noștri demni, liberi și uniți"
Conform informațiilor din mass-media, printre prevederile acestui acord de pace este una care afirmă că Rusia va păstra controlul integral asupra regiunilor Donețk și Lugansk - deși armata ucraineană încă rezistă în acele zone. Planul elaborat de SUA ar mai impune ca armata ucraineană să fie redusă la jumătate și ar mai menționa că Ucraina nu va intra niciodată în NATO.
Pe de altă parte, conform planului de pace propus de SUA, Rusia s-ar angaja că nu va mai ataca vreodată Ucraina și nici nu va ataca vreo țară membră NATO.
Se pare că proiectul acestui plan de pace a fost elaborat de SUA în urma consultărilor cu Rusia, dar fără a se consulta și cu Ucraina.
Unele țări europene membre NATO și-au exprimat deja nemulțumirea față de acest proiect al SUA, subliniind că nu se poate întocmi un plan de pace fără consultarea Ucrainei.
