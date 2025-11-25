Adolf Hitler în varianta "pe negru" e pe cale să câștige alegerile în Namibia la un scor zdrobitor

Un politician pe nume Adolf Hitler este pe cale să obțină o victorie zdrobitoare în alegerile din Namibia. Consilierul local a devenit viral în 2020, iar acum este pregătit de încă un mandat. Hitler, din Namibia, este așteptat să-și păstreze locul cu o majoritate covârșitoare, conform comisiei electorale a țării, scrie The Sun.

Namibia este o fostă colonie germană din sudul Africii - cu alegeri locale complete programate pentru 26 noiembrie. Hitler a câștigat anterior circumscripția Ompundja cu 85% din voturi, obținând 1.196 de voturi față de 213 ale rivalului său. Bărbatul de 59 de ani. El a insistat anterior că îi numele său e "normal". A dat asigurări că nu are nicio legătură cu ideologia nazistă.

Cu numele său complet Adolf Hitler Uunona, a câștigat pentru prima dată locul pe lista partidului pentru Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (Swapo). Partidul este la putere de când a obținut independența față de apartheidul Africii de Sud în 1990. Namibia încă are multe străzi, locuri și oameni care poartă nume germane și a făcut parte din colonia Africa de Sud-Vest Germană.

"Tatăl meu m-a numit după acest bărbat. Probabil că nu a înțeles ce a reprezentat Adolf Hitler", a declarat Hitler pentru Bild în 2020. Hitler a spus că soția lui îl numește Adolf și că de obicei folosește numele Adolf Uunona. El a deplâns că acum este "prea târziu" să-și schimbe numele, așa cum apare pe toate documentele sale oficiale.