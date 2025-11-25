Adolf Hitler în varianta "pe negru" e pe cale să câștige alegerile în Namibia la un scor zdrobitor
Postat la: 25.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un politician pe nume Adolf Hitler este pe cale să obțină o victorie zdrobitoare în alegerile din Namibia. Consilierul local a devenit viral în 2020, iar acum este pregătit de încă un mandat. Hitler, din Namibia, este așteptat să-și păstreze locul cu o majoritate covârșitoare, conform comisiei electorale a țării, scrie The Sun.
Namibia este o fostă colonie germană din sudul Africii - cu alegeri locale complete programate pentru 26 noiembrie. Hitler a câștigat anterior circumscripția Ompundja cu 85% din voturi, obținând 1.196 de voturi față de 213 ale rivalului său. Bărbatul de 59 de ani. El a insistat anterior că îi numele său e "normal". A dat asigurări că nu are nicio legătură cu ideologia nazistă.
Cu numele său complet Adolf Hitler Uunona, a câștigat pentru prima dată locul pe lista partidului pentru Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (Swapo). Partidul este la putere de când a obținut independența față de apartheidul Africii de Sud în 1990. Namibia încă are multe străzi, locuri și oameni care poartă nume germane și a făcut parte din colonia Africa de Sud-Vest Germană.
"Tatăl meu m-a numit după acest bărbat. Probabil că nu a înțeles ce a reprezentat Adolf Hitler", a declarat Hitler pentru Bild în 2020. Hitler a spus că soția lui îl numește Adolf și că de obicei folosește numele Adolf Uunona. El a deplâns că acum este "prea târziu" să-și schimbe numele, așa cum apare pe toate documentele sale oficiale.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Bate în sicriu și ți se va deschide: O femeie dusă pentru donare de organe și incinerare a fost găsită vie după ce a ciocănit în capacul coșciugului
O femeie din Thailanda a șocat personalul unui templu budist dupa ce a inceput sa se miște in sicriu, chiar inainte de a ...
-
Prețul record cu care s-a vândut cea mai scumpă mașină din lume la licitație. A fost adusă cu elicopterul în fața cumpărătorilor FOTO
Supermașina ultra-rara Gordon Murray S1 LM, vanduta la licitație pentru 20,6 milioane de dolari, a devenit cea mai scump ...
-
Slăbitul nu se întâmplă la deficit caloric. Slăbitul se întâmplă la deficit de insulină!
Și pana nu ințelegi asta... corpul tau va ramane blocat. Poți sa tai din calorii pana iți amorțesc genunchii. Poți sa nu ...
-
Un descendent al regelui Charles a șocat mapamondul: oferă 50.000 de dolari anual celei care-i devine soție, dar are niște condiții uluitoare pentru ea!
Un aristocrat britanic in varsta de 79 de ani, descendent direct al regelui Charles al II-lea, a ajuns din nou in atenți ...
-
Dieta Keto vine cu mari dezavantaje: Proteinele animale pot fi periculoase pentru persoanele de peste 55 de ani
Proteinele au fost promovate intens in ultima perioada drept ingredientul-minune pentru sanatate, energie și masa muscul ...
-
Cristela Georgescu, victima unei farse la telefon: "Pavel vă cheamă? Ce frumos..."
Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, Calin Georgescu, a fost ținta unei farse telefon ...
-
Recomandările nutriționiștilor: Cele cinci alimente de evitat după 50 de ani
Nutriționiștii recomanda limitarea anumitor alimente de evitat dupa 50 de ani pentru imbatranire sanatoasa. Alimentele p ...
-
De la strălucirea Oscarului, la nopți petrecute pe unde apucă: drama unui celebru actor de la Hollywood
Nici macar actorii de renume, laureați ai premiului Oscar, nu sunt feriți de dificultați, iar una dintre figurile proemi ...
-
Se pregătește o tranzacție care va schimba total industria de streaming: Se naște un adevărat colos, care va domina autoritar piața
Warner Bros Discovery a primit oferte preliminare de cumparare de la rivalii Paramount Skydance, Comcast și Netflix, a d ...
-
Cafeaua, mai sănătoasă decât credeam: Compușii care pot reduce riscul de boli grave
Cafeaua provine din fructele procesate ale speciilor Coffea și este consumata inca din secolul al XV-lea. Industria glob ...
-
Minciuna cu uleiul de măsline că "e mai sănătos decat untura". Adevărul e fix pe dos!
Uleiul de masline a fost impins, ani la rand, pe un piedestal pe care nu l-a cerut și nici nu-l merita. L-ai vazut peste ...
-
Cât timp îți ia să adormi poate spune multe despre sănătatea ta
A adormi foarte repede nu este intotdeauna un lucru bun, la fel cum nici a adormi foarte greu nu e ideal. Iata intervalu ...
-
O pensionară s-a rănit în timp ce făcea patul și a cerut despăgubiri de 56.000 de euro. „Ce diferență e între mine și un fotbalist?"
O femeie din sudul Austriei s-a ranit in timp ce iși facea patul și a solicitat despagubiri de 56.000 de euro de la asig ...
-
„Sunt însărcinată cu AI-ul meu". Lumea surprinzătoare a relațiilor om-chatbot
Tot mai mulți utilizatori de inteligența artificiala dezvolta relații care depașesc limitele convenționale ale interacți ...
-
Primul prieten al omului nu a fost câinele sau pisica, ci un animal viclean la care nu te-ai fi așteptat. Săpăturile arheologice confirmă legătura emoționantă
Specialiștii susțin ca vulpea a fost cel mai bun prieten al omului inainte de domesticirea cainilor și a pisicilor. Acea ...
-
Animalele de companie simt cancerul, infecțiile și crizele epileptice înainte ca simptomele să le descopere medicii
Exista numeroase cazuri in care proprietarii de animale de companie, fara sa banuiasca nimic, au aflat ca au o problema ...
-
Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit. Mama: „Toate eforturile și oboseala au meritat"
Dupa zece ani in care medicii și-au pierdut speranța, o tanara din China a reușit sa-și recupereze treptat conștiința, d ...
-
Avertismentul autorităților cu privire la trendul periculos de slăbit ce bagă tinerii în spital: "Uiți că există mâncare"
Un supliment promovat intens pe rețelele de socializare sub numele de „Molecule" a devenit rapid un trend periculo ...
-
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat sezonul 8 Asia Express. Ei au spus ce fac cu marele premiu
În cursa pentru marele premiu au intrat Alexandru Ion & Ștefan Floroaica și Gabi Tamaș și Dan Alexa. Cele doua ...
-
Imagini virale cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială după numai câțiva pași
Primul robot umanoid al Rusiei, dotat cu inteligența artificiala, s‑a prabușit pe scena in timpul debutului sau oficial ...
-
Nu mai scapi de praful din casă? O sa te surprindă să afli de unde provine de fapt. Iata ce ai de facut ca sa scapi de el
Nivelurile de poluanți din aerul interior sunt adesea de doua pana la cinci ori mai mari decat cele din aerul exterior, ...
-
"Retro Walking" revine: de ce este atât de benefic să mergi înapoi si cum poti scapa de durerile acute de coloană
Mersul inapoi, sau "Retro Walking" iși trage radacinile din practici stravechi. Aceasta tehnica simpla, dar incredibil d ...
-
O melodie country generată de Inteligență Artificială (IA) ocupă primul loc în topul de specialitate Billboard
Odata cu progresele tehnologice ale AI, multe dintre "compozitiile muzicale" sunt aproape imposibil de distins de cele r ...
-
Cât a slăbit Dan Alexa după Asia Express și după un divorț: "Aveam 92 de kilograme când am plecat, am slăbit foarte mult"
Dan Alexa a avut parte de o schimbare spectaculoasa de imagine dupa participarea la Asia Express 2025. Fostul fotbalist ...
-
Mai puțin de 6 ore pe noapte îți pot scurta viața cu 15 ani. Orele pierdute de somn în timpul săptămânii nu pot fi recuperate în weekend
Orele de somn pierdute in timpul saptamanii nu pot fi "recuperate" dormind mai mult in weekend, avertizeaza specialiștii ...
-
Auzim tot mai des despre "Rezistența la insulină": Cum o poți recunoaște și care sunt cauzele
Rezistența la insulina este una dintre cele mai frecvente probleme de sanatate din ultimii ani, afectand tot mai mulți r ...
-
Manelistul Dani Mocanu, condamnat definitv la închisoare
Cantarețul de manele Dani Mocanu a primit o condamnare definitiva la 4 ani de inchisoare. Hotararea a fost pronunțata jo ...
-
„E ok să mergi beat pe bicicletă, nu?" - cea mai tare carte de cutură auto de pe piata
Christoph Flittner, un instructor auto din districtul Erding, Germania, a devenit un adevarat fenomen online. Cu aproape ...
-
Jador s-a enervat și a plecat de pe scenă în timpul concertului. Si-au batut joc de el
Jador a trecut prin momente neplacute in timpul unui concert susținut in Olanda. La scurt timp dupa ce a urcat pe scena ...
-
Si, totusi a existat! „Giganta Mărilor" - femeia pe care istoria n-a putut s-o prindă
Se spune ca intr-un secol in care oamenii erau masura tuturor lucrurilor, s-a ivit o femeie care nu putea fi masurata. N ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu