Dezvăluiri despre „haremul" lui Putin: „Avea abonament la clubul de striptease Luna. Era un vampir!"

În cartea „Țarul în persoană. Cum ne-a păcălit Vladimir Putin pe toți" nu numai că se menționează căsnicia nefericită a lui Vladimir Putin cu Liudmila Oceretnaia, dar se descriu în detaliu și toate aventurile actualului lider de la Kremlin cu Alina Kabaeva, fostă campioană olimpică de gimnastică ritmică, femeia de serviciu Svetlana Krivonogih sau modelul Alisa Harceva. În plus, președintele avea și un local popular unde se ducea, cu stripteuze și prostituate, numit Luna relatează Blesk .

Roman Badarin, 55 de ani, unul dintre cei doi autori au cărții, este deținător al mai multor premii pentru jurnalism, fondatorul și redactor-șef al publicației de investigații Proekt, fost redactor-șef al platformei digitale Forbes Rusia, fost redactor-șef al canalului de televiziune Dojd (interzis azi) și al agenției de știri RBK. Mihail Rubin, 37 de ani, celălalt semnatar, relatează despre procesele politice din Rusia de peste 10 ani. Anterior, a fost reporter acreditat la Kremlin pentru ziarul de stat Izvestia, unde a fost angajat și Badarin. A fost jurnalist la postul Dojd și acum lucrează la Proekt.

„Nu te atinge de familia lui Putin"

Cartea conține detalii șocante despre viața amoroasă a lui Vladimir Putin (73 de ani). Roman Badanin susține că a avut probleme cu serviciile secrete din Rusia după ce a intervievat o tânără, Luiza Rozova, presupusa fiica secretă a liderului de la Kremlin. E destul de simplu. Viața privată a lui Putin este unul dintre cele mai tabu subiecte. Există o vorbă printre jurnaliștii ruși: Nu te atinge de familia lui. Badarin trăiește în exil în California, SUA, și, împreună cu colaboratorul său de lungă durată, Mihail Rubin, tocmai a publicat, „Țarul însuși, cum ne-a înșelat Vladimir Putin pe toți".

Iubitorul de striptease

Putin se prezintă public ca un susținător al valorilor familiale tradiționale, dar încă de la începuturile sale în politică s-a bucurat de compania stripteuzelor, a prostituatelor și a altor tinere, atrase de „afrodisiacul puterii". A intrat în politică în 1991, după căderea Uniunii Sovietice. La acea vreme, era căsătorit de peste un deceniu cu Liudmila Oceretna, fostă însoțitoare de bord, cu care are două fiice. Dar asta nu l-a împiedicat pe Putin să frecventeze în mod regulat clubul de striptease Luna din centrul orașului Sankt Petersburg, care angaja și prostituate. Localul funcționa sub protecția unei bande criminale cu legături cu garda de corp de atunci a președintelui, Roman Țepov. Putin „se simțea ca acasă" la Luna.

Prima mare aventură, cu o femeie de serviciu

Prima aventură extraconjugală a lui Putin nu a fost cu o stripteuză, ci cu o femeie de serviciu pe nume Svetlana Krivonogich, se arată în carte. Se crede că a avut loc în 1999, când Putin era prim-ministru. Patru ani mai târziu, au avut o fiică, Elizaveta, cunoscută acum sub numele de Luiza Rozova. Ea a fost cea care i-a acordat lui Badanin un interviu pentru site-ului de investigații Proekt, în 2020. Înainte de presupusa sa relație cu Putin, Svetlana Krivonogih a lucrat ca femeie de serviciu și a locuit într-un apartament comunal în Sankt Petersburg. După nașterea fiicei sale în 2003, a achiziționat acțiuni la mai multe companii. Potrivit site-ului de investigații Proekt, a cumpărat proprietăți imobiliare de lux în Moscova și Sankt Petersburg.

„Cea mai flexibilă femeie din Rusia"

În vârful carierei sale sportivă, în 2004, la 21 de ani, campioană olimpică, de 10 ori campioană mondială și de 15 ori campioană europeană, Alina Kabaeva era cunoscută drept „cea mai flexibilă femeie din Rusia". Putin i-a fost prezentat de antrenoarea ei, Irina Viner, descrie cartea. Aventura lor a început în 2006. Un an mai târziu, fostul ei iubit, cântărețul Murat Nasirov, a murit după ce a căzut de la etajul 5 al unui apartament din Moscova. Alina Kabaeva ar avea 2 copii mici cu liderul rus. Kremlinul nu a comentat niciodată relația despre care presa independentă rusă a scris regulat. În 2014, Kabaeva a devenit și președinta consiliului de administrație al holdingului rus National Media Group, cu un salariu declarat de 7,7 milioane de dolari, și este acționar majoritar la una dintre cele mai mari bănci private din țară, Bank Rossia.

„Este un vampir" vs „cine o suportă e un erou și merită monument"

La acea vreme, Putin divorța de Liudmila Șkrebneva, fostă stewardesă la Aeroflot. Potrivit lui Badanin și Rubin, situația dura din vara anului 2004. Cu toate acestea, relația cuplului a continuat încă 9 ani înainte de a anunța despărțirea, cu câteva săptămâni înainte de a împlini 30 de ani de căsătorie. Ulterior, fosta primă doamnă a Rusiei s-a măritat cu Artur Oceretnîi, 45 de ani, un bărbat mai tânăr cu 21 de ani decât ea. Cartea mai afirmă că, pe lângă aventurile lui Putin, „Liudmila ura zilele sale de muncă de 16-17 ore" și l-a descris unui prieten drept „vampir în pat", în timp ce Putin a remarcat că „oricine o putea suporta chiar și trei săptămâni era un erou și merita un monument".

Modelul din calendar erotic, „Pisicuța lui Putin"

Totuși, chiar și după divorț, Kabaeva nu s-a putut baza pe loialitatea iubitului ei. În 2010, se presupune că acesta a întâlnit o altă amantă. Președintele rus avea 58 de ani când a remarcat-o pentru prima dată pe Alisa Harceva, o adolescentă din Korolev, un oraș din regiunea Moscova, care participa la concursuri minore de frumusețe. Ea i-a atras atenția când a pozat pentru un calendar erotic pin-up, creat de Universitatea din Moscova pentru ziua de naștere a președintelui. Calendarul a fost lansat în 2010 și conținea fotografii cu tinere care pozau seducător în lenjerie intimă. Putin nu a primit doar calendarul, ci și informațiile de contact ale tuturor tinerelor care au pozat în el.

Surse apropiate Alisei spun că unul dintre consilierii apropiați ai lui Putin a invitat-o ​​pe adolescentă la reședința din Moscova în preajma zilei de naștere a liderului rus. Apoi, ea s-a întors la președinte la fiecare 2 săptămâni, timp de mai bine de un an. După ce, mai târziu, a pozat lângă o pisică și un tabloul a lui Putin, ea a fost supranumită „Pisicuța lui Putin". În 2011, Alisa s-a înscris la una dintre cele mai prestigioase universități din Rusia, Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moscova, care îi pregătește pe studenți să devină viitori diplomați. În același an, a ajuns în finala concursului Miss Rusia. Câțiva ani mai târziu, s-a dezvăluit că Alisa, azi 32 de ani, ducea o viață luxoasă într-unul dintre cele mai exclusiviste cartiere din Moscova.

Mama liderului de la Kremlin, desfigurată de Putin senior

În același volum, este relatat și episodul traumatizant în care mama președintelui rus, Marusia, care avea doar 17 ani, a fost atacată cu o furcă de Vladimir Putin senior, care a avut o „criză de furie", deoarece adolescenta nu i-a lăsat pe el și grupul lui de prieteni să intre în casa ei, unde era singură. Marusia a rămas fără un ochi și, ca să nu fie dat în judecată, „Volodka" a acceptat să o ia de nevastă.