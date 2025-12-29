Dezvăluiri despre „haremul" lui Putin: „Avea abonament la clubul de striptease Luna. Era un vampir!"
Postat la: 29.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În cartea „Țarul în persoană. Cum ne-a păcălit Vladimir Putin pe toți" nu numai că se menționează căsnicia nefericită a lui Vladimir Putin cu Liudmila Oceretnaia, dar se descriu în detaliu și toate aventurile actualului lider de la Kremlin cu Alina Kabaeva, fostă campioană olimpică de gimnastică ritmică, femeia de serviciu Svetlana Krivonogih sau modelul Alisa Harceva. În plus, președintele avea și un local popular unde se ducea, cu stripteuze și prostituate, numit Luna relatează Blesk .
Roman Badarin, 55 de ani, unul dintre cei doi autori au cărții, este deținător al mai multor premii pentru jurnalism, fondatorul și redactor-șef al publicației de investigații Proekt, fost redactor-șef al platformei digitale Forbes Rusia, fost redactor-șef al canalului de televiziune Dojd (interzis azi) și al agenției de știri RBK. Mihail Rubin, 37 de ani, celălalt semnatar, relatează despre procesele politice din Rusia de peste 10 ani. Anterior, a fost reporter acreditat la Kremlin pentru ziarul de stat Izvestia, unde a fost angajat și Badarin. A fost jurnalist la postul Dojd și acum lucrează la Proekt.
„Nu te atinge de familia lui Putin"
Cartea conține detalii șocante despre viața amoroasă a lui Vladimir Putin (73 de ani). Roman Badanin susține că a avut probleme cu serviciile secrete din Rusia după ce a intervievat o tânără, Luiza Rozova, presupusa fiica secretă a liderului de la Kremlin. E destul de simplu. Viața privată a lui Putin este unul dintre cele mai tabu subiecte. Există o vorbă printre jurnaliștii ruși: Nu te atinge de familia lui. Badarin trăiește în exil în California, SUA, și, împreună cu colaboratorul său de lungă durată, Mihail Rubin, tocmai a publicat, „Țarul însuși, cum ne-a înșelat Vladimir Putin pe toți".
Iubitorul de striptease
Putin se prezintă public ca un susținător al valorilor familiale tradiționale, dar încă de la începuturile sale în politică s-a bucurat de compania stripteuzelor, a prostituatelor și a altor tinere, atrase de „afrodisiacul puterii". A intrat în politică în 1991, după căderea Uniunii Sovietice. La acea vreme, era căsătorit de peste un deceniu cu Liudmila Oceretna, fostă însoțitoare de bord, cu care are două fiice. Dar asta nu l-a împiedicat pe Putin să frecventeze în mod regulat clubul de striptease Luna din centrul orașului Sankt Petersburg, care angaja și prostituate. Localul funcționa sub protecția unei bande criminale cu legături cu garda de corp de atunci a președintelui, Roman Țepov. Putin „se simțea ca acasă" la Luna.
Prima mare aventură, cu o femeie de serviciu
Prima aventură extraconjugală a lui Putin nu a fost cu o stripteuză, ci cu o femeie de serviciu pe nume Svetlana Krivonogich, se arată în carte. Se crede că a avut loc în 1999, când Putin era prim-ministru. Patru ani mai târziu, au avut o fiică, Elizaveta, cunoscută acum sub numele de Luiza Rozova. Ea a fost cea care i-a acordat lui Badanin un interviu pentru site-ului de investigații Proekt, în 2020. Înainte de presupusa sa relație cu Putin, Svetlana Krivonogih a lucrat ca femeie de serviciu și a locuit într-un apartament comunal în Sankt Petersburg. După nașterea fiicei sale în 2003, a achiziționat acțiuni la mai multe companii. Potrivit site-ului de investigații Proekt, a cumpărat proprietăți imobiliare de lux în Moscova și Sankt Petersburg.
„Cea mai flexibilă femeie din Rusia"
În vârful carierei sale sportivă, în 2004, la 21 de ani, campioană olimpică, de 10 ori campioană mondială și de 15 ori campioană europeană, Alina Kabaeva era cunoscută drept „cea mai flexibilă femeie din Rusia". Putin i-a fost prezentat de antrenoarea ei, Irina Viner, descrie cartea. Aventura lor a început în 2006. Un an mai târziu, fostul ei iubit, cântărețul Murat Nasirov, a murit după ce a căzut de la etajul 5 al unui apartament din Moscova. Alina Kabaeva ar avea 2 copii mici cu liderul rus. Kremlinul nu a comentat niciodată relația despre care presa independentă rusă a scris regulat. În 2014, Kabaeva a devenit și președinta consiliului de administrație al holdingului rus National Media Group, cu un salariu declarat de 7,7 milioane de dolari, și este acționar majoritar la una dintre cele mai mari bănci private din țară, Bank Rossia.
„Este un vampir" vs „cine o suportă e un erou și merită monument"
La acea vreme, Putin divorța de Liudmila Șkrebneva, fostă stewardesă la Aeroflot. Potrivit lui Badanin și Rubin, situația dura din vara anului 2004. Cu toate acestea, relația cuplului a continuat încă 9 ani înainte de a anunța despărțirea, cu câteva săptămâni înainte de a împlini 30 de ani de căsătorie. Ulterior, fosta primă doamnă a Rusiei s-a măritat cu Artur Oceretnîi, 45 de ani, un bărbat mai tânăr cu 21 de ani decât ea. Cartea mai afirmă că, pe lângă aventurile lui Putin, „Liudmila ura zilele sale de muncă de 16-17 ore" și l-a descris unui prieten drept „vampir în pat", în timp ce Putin a remarcat că „oricine o putea suporta chiar și trei săptămâni era un erou și merita un monument".
Modelul din calendar erotic, „Pisicuța lui Putin"
Totuși, chiar și după divorț, Kabaeva nu s-a putut baza pe loialitatea iubitului ei. În 2010, se presupune că acesta a întâlnit o altă amantă. Președintele rus avea 58 de ani când a remarcat-o pentru prima dată pe Alisa Harceva, o adolescentă din Korolev, un oraș din regiunea Moscova, care participa la concursuri minore de frumusețe. Ea i-a atras atenția când a pozat pentru un calendar erotic pin-up, creat de Universitatea din Moscova pentru ziua de naștere a președintelui. Calendarul a fost lansat în 2010 și conținea fotografii cu tinere care pozau seducător în lenjerie intimă. Putin nu a primit doar calendarul, ci și informațiile de contact ale tuturor tinerelor care au pozat în el.
Surse apropiate Alisei spun că unul dintre consilierii apropiați ai lui Putin a invitat-o pe adolescentă la reședința din Moscova în preajma zilei de naștere a liderului rus. Apoi, ea s-a întors la președinte la fiecare 2 săptămâni, timp de mai bine de un an. După ce, mai târziu, a pozat lângă o pisică și un tabloul a lui Putin, ea a fost supranumită „Pisicuța lui Putin". În 2011, Alisa s-a înscris la una dintre cele mai prestigioase universități din Rusia, Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moscova, care îi pregătește pe studenți să devină viitori diplomați. În același an, a ajuns în finala concursului Miss Rusia. Câțiva ani mai târziu, s-a dezvăluit că Alisa, azi 32 de ani, ducea o viață luxoasă într-unul dintre cele mai exclusiviste cartiere din Moscova.
Mama liderului de la Kremlin, desfigurată de Putin senior
În același volum, este relatat și episodul traumatizant în care mama președintelui rus, Marusia, care avea doar 17 ani, a fost atacată cu o furcă de Vladimir Putin senior, care a avut o „criză de furie", deoarece adolescenta nu i-a lăsat pe el și grupul lui de prieteni să intre în casa ei, unde era singură. Marusia a rămas fără un ochi și, ca să nu fie dat în judecată, „Volodka" a acceptat să o ia de nevastă.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
O minune a naturii: Ceaiul care scade glicemia și combate infecțiile
Ceaiul de fenicul este promovat de mult timp ca un remediu "bun la toate", de la digestie și eliminarea mucusului pana l ...
-
Medicina confirmă ce lucruri bizare se întâmplă cu cei care au beneficiat de un transplant de organe
Evoluția transplanturilor de organe a fost spectaculoasa de la momentul istoric din 1967, cand s-a efectuat prima reușit ...
-
Care sunt cele mai așteptate filme in 2026. Lista celor 20 de superproductii de la care se asteapta sa sparga box-office-urile
Producatorii spera sa dea o noua lovitura cu filmele care se vor lansa in 2026 dupa ce industria filmului inca resimte e ...
-
Cine a fost Brigitte Bardot, legenda filmului francez, care a murit la 91 de ani: De la sex-simbol la activismul pentru drepturile animalelor și simpatia pentru Frontul Național
Brigitte Bardot, legenda ecranului francez, a devenit un simbol sexual al anilor 1950 și 1960, dar mai tarziu a imbrațiș ...
-
Blestemele lui Dan Diaconescu l-au ajuns pe patronul Canal 33
Blestemele lui Dan Diaconescu și-au atins scopul. Utimul post tv la care a activat fostul rege al audiențelor e pe cale ...
-
O nouă cercetare demontează miturile despre ouă și obezitate - ce arată analiză cercetătorilor
Ouale nu ingrașa. O noua cercetare demonteaza miturile despre oua și obezitate, aratand ca un consum moderat susține san ...
-
Mircea Cărtărescu era innebunit după Ion Iliescu și Petre Roman
Ce scria poetul Mircea Cartarescu in 19 ianuarie 1990 despre liderii de atunci ai Romaniei Ion Iliescu si Petre Roman in ...
-
Ani la rând medicii au spus că grăsimile animale sunt nocive. Ce arată noile studii și ce grăsimi merită puse pe masa de Crăciun
Mult timp, pana in anii 2010, carnea, branza și untul, piese centrale pe mesele de Sarbatori, erau privite ca alimente p ...
-
Descoperire surprinzătoare: cum pot oamenii să comunice cu pisicile. Trucul este neașteptat de simplu
Cercetatorii susțin ca au descoperit cum pot oamenii sa comunice cu pisicile. Trucul este foarte simplu și are legatura ...
-
Tradiții și obiceiuri ale românilor, în Ajunul Crăciunului: fiecare regiune a țării are specificul ei
Ajunul Craciunului si sarbatoarea Nasterii Domnului sunt marcate prin cantece si jocuri, urari care fac referire la bels ...
-
Cele mai bune seriale din 2025: Producțiile care au ținut lumea lipită de ecrane
Serialele care s-au remarcat la nivel global variaza anul acesta de la „Adolescence", inspirat de cultura toxica & ...
-
Un profet anunță sfârșitul lumii pe 25 decembrie 2025: Declarația care a pus pe jar mii de credincioși
Un profet din Ghana a starnit controverse majore dupa ce a anunțat public ca lumea se va sfarși pe 25 decembrie 2025, ch ...
-
Trăim într-un univers paralel? Legătura între serialul Stranger Things și lumea cuantică reală
Serialul Netflix Stranger Things a captivat publicul timp de cinci sezoane, dupa ce a urmarit aventurile unui grup de ad ...
-
Un youtuber a bătut la Andrew Tate ca la fasole! "Intreaga carieră de kickboxer se dovedeste a fi o mare minciuna" VIDEO
Andrew Tate a ajuns ținta glumelor in social media dupa ce a fost invins de un actor in ringul de box. În acest we ...
-
Dosarele Epstein conțin și plângerea în instanță a unei femei ce susține că a fost recrutată când avea 13 ani și a fost prezentată lui Trump
Printre referirile la Donald Trump din documentele dosarului Epstein publicate vineri de Departamentul american al Justi ...
-
Motivul enervant pentru care un bărbat din Bruxelles a pierdut premiul de 3 milioane de euro la Loto
Un barbat din Bruxelles a decis sa dea in judecata Loteria Naționala, solicitand plata unui premiu pe care susține ca l- ...
-
Previziunile Babei Vanga pentru 2026. În ce lună vom avea "nave spațiale uriașe" pe Pământ
Baba Vanga, clarvazatoarea bulgara supranumita „Nostradamus al Balcanilor", a facut mai multe predicții pentru anu ...
-
Decizie radicală la Hollywood: Premiile Oscar vor arăta complet altfel - anunțul oficial
Premiile Oscar vor fi difuzate, incepand din 2029, pe YouTube. Anunțul a fost facut miercuri de Academia de Arte și Știi ...
-
Crima care a șocat SUA: Fiul celebrului regizor a fost reținut. Și-a ucis părinții în propria locuință
Fiul in varsta de 32 de ani al regizorului de la Hollywood, Rob Reiner, a fost arestat luni sub suspiciunea de crima și ...
-
Spioana rusă trădată de pisica ei: cum a fost descoperită după ce s-a ascuns un deceniu la Napoli
Christo Grozev, șeful departamentului de investigații de la The Insider și fost șef al secției de anchete pentru Belling ...
-
Să vezi cât e de ușor. O nutriționistă de top a dezvăluit două trucuri simple care îți potolesc poftele fără să-ți saboteze dieta
Cercetatoarea Federica Amati a spus ca gustarile alese inteligent au fost un adevarat factor decisiv pentru obiceiurile ...
-
Peter Greene a murit. Actorul cunoscut din „Pulp Fiction" şi „The Mask" a fost găsit fără suflare în apartamentul său din New York
Peter Greene, actor cunoscut mai ales pentru rolurile sale negative, de raufacator si criminal, inclusiv interpretarea l ...
-
Ratonul beat care a provocat ravagii în magazinul de băuturi alcoolice este suspectat și de alte „spargeri"
Un raton care a leșinat beat dupa ce a facut ravagii intr-un magazin de bauturi alcoolice din Virginia este suspectat de ...
-
Muzeul blestemat ar putea fi transformat în hotel: Povestea terifiantă a fondatorilor, care au murit înainte să-l vadă deschis
Muzeul Arheologic Rockefeller, supranumit și "Muzeul blestemat" din Ierusalim este accesibil din nou doar prin tururi gh ...
-
Povestea Tămăduitorului - Rețeaua Nevăzută și Războiul Tăcut
Dupa ce am ințeles ca Romania nu este doar o țara, ci un organism viu, am știut ca urmeaza partea grea: nu locurile care ...
-
Moștenire ca-n telenovele: Un bătrân și-a lăsat averea de 3 milioane de euro femeii care îl îngrijea de doar câteva zile. Instanța a decis să era capabil să decidă singur
Un carabinier și soția sa au fost achitați de o Curte de Apel din Italia, fiind acuzați de inșelaciune, dupa ce au moște ...
-
De ce poartă Macron pantofi cu două numere mai mari. Imaginile ciudate care au stârnit avalanșa de reacții online
Imaginile surprinse la recenta intalnire de la Londra dintre Volodimir Zelenski, premierul britanic Keir Starmer, cancel ...
-
Iranul a vrut să uimească planeta cu 'roboții săi umanoizi avansați, dar s-a făcut de râs când aceștia au început să transpire
La Kish Inox Tech Expo din Iran, o expoziție desfașurata anul acesta, au fost inițial prezentați publicului doi „r ...
-
Fosta soție a lui Dragoș Săvulescu a spus adevărul despre fotografia controversată cu Donald Trump
Angela Martini, fosta Miss Albania, a decis dupa aproape 15 ani sa vorbeasca despre o fotografie care a facut la acea vr ...
-
Studiu surprinzător: greutatea corporală nu este influențată doar de ceea ce mâncăm, ci și de adresa la care locuim
Studiul extins al Universitații Curtin din Australia sugereaza ca greutatea corporala este influențata semnificativ de l ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu