De ce renunță generația Z să mai bea alcool față de milenali

Perioada sărbătorilor înseamnă, de regulă, ospățuri pe cinste și băutură din belșug, însă imediat după acestea vin rezoluțiile de an nou, cum este „Ianuarie fără alcool", o provocare acceptată de tot mai mulți oameni care decid să facă o pauză. Interesant este că, pentru o parte dintre aceștia, dorința de a nu mai consuma alcool nu se oprește la sfârșitul primei luni, ci continuă pe parcursul primăverii sau chiar se transformă într-un stil de viață permanent.

Deși multă vreme am avut impresia că doar tinerii sunt cei care fac excese în momentele de rebeliune, situația actuală s-a schimbat radical. Statisticile recente ne arată clar că tinerii din Generația Z consumă mult mai puțin alcool comparativ cu cei mai în vârstă, chiar si cu milenalii, marcând o schimbare evidentă de comportament în societate. Un sondaj Gallup indică faptul că ponderea adulților care declară că beau alcool a coborât la cel mai mic nivel din ultimii 90 de ani: puțin peste jumătate (54%), față de 58% în 2024 și 62% în 2023. Nu e vorba doar de câți oameni beau, ci și de cât beau cei care continuă să o facă.

Tot Gallup arată că, în rândul consumatorilor, media a scăzut la 2,8 băuturi pe săptămână în 2025, de la 3,8 în 2024 și aproape 4 în cei șapte ani anteriori. Un recul constant, greu de ignorat. Cine pune în mișcare schimbarea? Generațiile tinere. Un sondaj Gallup din 2023 arată că doar 62% dintre persoanele sub 35 de ani spun că beau alcool, comparativ cu 72% cu două decenii în urmă. Mai puțini tineri la masă cu alcool. Iar cei care aleg să bea, o fac în general mai cumpătat. Tendința depășește granițele Statelor Unite.

În Australia, cercetătorii de la Universitatea Flinders au constatat că tinerii născuți între 1997 și 2012 sunt de 17 ori mai predispuși să se abțină de la alcool decât Baby Boomers (1946-1965). În plus, chiar și consumatorii din rândul Millennials și Gen Z tind să bea mai puțin decât cei din generațiile anterioare. În Regatul Unit, presa a relatat o scădere consistentă a consumului mediu pe cap de locuitor: 10,2 băuturi în 2024, față de 14 în urmă cu 20 de ani.

Când vorbim despre „pe cap de locuitor", ne referim la o medie statistică la nivelul întregii populații, nu la comportamentul fiecărei persoane în parte. De ce se întâmplă asta? Răspunsul nu ține de un singur motiv, ci de o combinație de factori. Cercetătorii de la Flinders vorbesc despre o preocupare sporită pentru sănătate, care îi face pe mulți să reducă alcoolul sau să renunțe complet. La aceasta se adaugă presiunea costului vieții: prioritățile se schimbă, iar bugetele se împart mai atent. Contează și contextul social.

Pe măsură ce devine tot mai normal să spui „nu, mulțumesc", scade presiunea de a bea doar pentru a te integra într-un grup. Sondajul Gallup din 2023 menționează, la rândul său, motive legate de sănătate, schimbări demografice și orientarea către alte substanțe, scrie incredibilia.ro. Un detaliu relevant din aceeași cercetare: în timp ce alcoolul pierde teren, consumul de canabis aproape s-a dublat în rândul tinerilor între 18 și 34 de ani din 2013 până în prezent.