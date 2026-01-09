Scandalul MERCOSUR: PSD acuză o trădare în interiorul Guvernului. Solicitare de urgență pentru Ilie Bolojan
Postat la: 09.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un scandal politic de proporții izbucnește în cadrul coaliției de guvernare, din cauza acordului UE-Mercosur. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a refuzat să semneze acordul, dar ministrul de Externe, Oana Țoiu (USR), a trecut peste această decizie și a semnat acest acord. Cei de la PSD susțin că aceasta este o trădare a intereselor fermierilor români și îi solicită premierului Ilie Bolojan să răspundă public dacă știa despre decizia luată de către ministrul de Externe.
„PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absența unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină. PSD consideră că această decizie reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români, mai ales în condițiile în care ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a semnalat în mai multe rânduri că semnarea acordului fără aceste garanții va afecta puternic agricultura românească. Este revoltător faptul că miniștrii USR de la Externe și de la Economie au avizat Memorandumul privind Acordul UE-Mercosur, fără să se fi consultat măcar cu fermierii români și fără să țină cont de obiecțiile formulate de Ministerul Agriculturii.
PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să precizeze dacă a avut cunoștință și dacă a aprobat mandatul primit de reprezentantul României în COREPER în legătură cu Acordul UE-Mercosur. În contextul dat, PSD anunță ca va folosi toate pârghiile și toate procedurile existente la nivelul Parlamentului European pentru amendarea Acordului UE-Mercosur în sensul protejării intereselor fermierilor români și europeni. Nu putem avea o competiție loială pe piața europeană dacă vom accepta importul unor produse realizate fără constrângerile impuse fermierilor europeni cu privire la siguranța alimentară, protecția mediului, bunăstarea animalelor și regimul utilizării pesticidelor.", arată cei de la PSD.
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, nu a semnat memorandumul trimis și Ministerul de Externe și de Ministerul Economiei, astfel că, pentru moment, România nu și-a pus semnătura pe documentul european. Barbu susține că MAE nu a ținut cont de opinia fermierilor români în discuțiile care au avut loc la nivelul UE cu privire la acest act care, practic, ar băga în faliment agricultura românească.
"Am cerut la Bruxelles garanții suplimentare pentru fermierii noștri și menținerea unei politici agricole comune echitabile, care să ofere un sprijin real fermelor și satelor românești! Sunt alături de fermierii români și nu am semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la Acordul UE-Mercosur. Am transmis și comisarilor europeni că este obligatoriu ca acest Acord să garanteze că importurile din state terțe respectă standardele echivalente celor aplicabile fermierilor din UE, inclusiv în domeniul siguranței alimentare, protecției mediului, utilizării pesticidelor sau bunăstării animalelor.
Este datoria noastră să ne asigurăm că produsele care intră pe piața europeană respectă standardele fitosanitare și sanitar-veterinare, prin testarea acestora în laboratoarele fiecărui stat membru. De asemenea, am cerut ca Acordul UE-Mercosur să prevadă posibilitatea să fie suspendat în situația în care se constată o depășire a volumului de importuri în condiții preferențiale cu 5% față de media ultimilor 3 ani sau în situația în care se constată o afectare a prețurilor cu mai mult de 5% față de media ultimilor 3 ani. În acest sens, fiecare stat membru trebuie să aibă posibilitatea să licențieze operatorii economici care realizează operațiunile de import-export de produse agroalimentare.
În ceea ce privește viitoare Politică Agricolă Comună, România se opune în continuare integrării PAC într-un Plan Unic sau Fond Comun. PAC trebuie să rămână o politică distinctă, structurată pe doi piloni, capabilă să susțină veniturile fermierilor și investițiile necesare unei agriculturi durabile și competitive. Susțin în continuare caracterul voluntar al plafonării și degresivității plăților, menținerea regulii N+3, simplificarea indicatorilor de performanță și eliminarea condiționalității sociale.
De asemenea, am solicitat Comisiei Europene ca bugetul pe noua PAC să fie publicat într-un document oficial, nu comunicat prin scrisori și fițuici, care nu au nicio valoare din punct de vedere juridic. Am cerut retragerea documentului publicat în luna iunie privind Cadrul Financiar Multianual post-2027 și publicarea unui nou document care să conțină sumele clare ce revin fiecărui stat membru.
Referitor la CBAM - Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră, am solicitat excluderea îngrășămintelor de la aplicare sau amânarea aplicării mecanismului pentru acest sector, până la operaționalizarea sistemelor de referință și achiziție, având în vedere rolul lor esențial în asigurarea producției și securității alimentare", a scris Florin Barbu.
Ambasadorii Uniunii Europene au convenit provizoriu vineri asupra unui acord de liber schimb planificat cu blocul sud‑american Mercosur, au declarat trei diplomați și alte surse din UE. Capitalele europene au timp până la ora 17:00, ora Bruxellesului (16:00 GMT), pentru a confirma în scris voturile lor, au spus diplomații. Acordul este considerat cel mai amplu pact comercial încheiat vreodată de UE, însă va necesita în continuare aprobarea Parlamentului European înainte de a putea intra în vigoare.
