O minune a naturii: Ceaiul care scade glicemia și combate infecțiile

Ceaiul de fenicul este promovat de mult timp ca un remediu "bun la toate", de la digestie și eliminarea mucusului până la susținerea metabolismului și a apetitului.

Astăzi, cercetările au început să clarifice ce e real și ce e doar tradiție. Cele mai interesante date se leagă de posibile efecte antimicrobiene și de influența asupra glicemiei, dar este nevoie de mai multe cercetări și mai multe dovezi.

Totuși, sunt câteva beneficii importante ale ceaiului de fenicul. Deși știința occidentală nu a verificat toate aceste beneficii, oamenii au folosit feniculul pentru:

stimularea urinării

stimularea metabolismului

tratarea hipertensiunii

îmbunătățirea vederii

prevenirea glaucomului

reglarea apetitului

eliminarea mucusului din căile respiratorii

reducerea stresului

detoxifierea organismului

Ce spun studiile despre ceaiul de fenicul?

1. Ameliorează durerile menstruale

Menstruațiile dureroase, sau dismenoreea, sunt o problemă frecventă pentru multe femei, care folosesc adesea medicamente fără prescripție medicală, cum ar fi antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS), pentru a trata durerea.

Cercetătorii cred că feniculul ajută la reducerea spasmelor sau contracțiilor uterine, care sunt cauza durerii raportate de femeile cu dismenoree, potrivit Medical News Today.

2. Combate infecțiile

Conform unei analize din 2023, mai multe studii demonstrează proprietățile antimicrobiene și antivirale ale feniculului. Autorii subliniază utilizarea feniculului în medicina tradițională pentru tratarea afecțiunilor minore, precum tusea și răceala obișnuită.

Dacă o persoană este răcită, consumul de ceai de fenicul poate ameliora simptomele.

3. Reglează glicemia

Mulți fitoterapeuți și practicieni din domeniul medicinei complementare recomandă ceaiul de fenicul pentru reglarea glicemiei.

Un studiu din 2023, care a investigat efectele uleiului esențial de fenicul, a descoperit că principalul component al uleiului, anetolul, a contribuit la reducerea nivelului de zahăr din sânge la șobolani. Atunci când a fost administrat local sau oral, s-a descoperit că protejează împotriva leziunilor renale, hepatice și oculare cauzate de diabet.

4. Ajută la problemele digestive

Se spune că semințele de fenicul sunt un ajutor eficient pentru digestie. Acestea pot ajuta mușchii netezi ai sistemului gastro-intestinal să se relaxeze și să reducă gazele, balonarea și indigestia. Oamenii le-au folosit ca laxativ de mii de ani.

Un studiu din 2022 pare să susțină beneficiile feniculului pentru sănătatea digestivă. Cercetătorii au descoperit că extractul de semințe de fenicul a ajutat la protejarea și întărirea mucoasei intestinale atât la celulele cultivate în laborator, cât și la șoareci. Ei au concluzionat că feniculul ar putea fi util în tratarea bolilor inflamatorii intestinale (IBD).

5. Ajută la producția de lapte matern

Potrivit unui articol din 2023, oamenii au folosit în mod tradițional feniculul pentru a crește calitatea și cantitatea laptelui matern.

Într-un studiu realizat pe 66 de mame după naștere, cele care au băut ceai de fenicul au produs mai mult lapte matern în a treia zi decât cele care au băut un placebo sau nimic. Cu toate acestea, este posibil ca aceste descoperiri să se datoreze altor ingrediente decât feniculul în sine, iar alte studii au arătat rezultate mixte.