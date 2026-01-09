A depus plângere la poliție împotriva soțului pentru că i-a ascuns că este chel. Ce acuzații mai aduce femeia

O femeie din India s-a dus la poliție să depună plângere împotriva soțului ei, pe motiv că a fost indusă în eroare în privința aspectului său fizic.

Lavika Gupta a depus plângere împotriva soțului ei și a patru membri ai familiei acestuia, precizând că a fost înșelată atunci când a acceptat să se căsătorească în 2024.

Tot femeia mai susține că i s-a promis un bărbat cu păr sănătos și bogat, dar s-a căsătorit cu un bărbat chel care purta o perucă, conform Times of India.

Conform Raportului de Informare Inițială (FIR) depus la secția de poliție Bisrakh, Lavika Gupta și Sanyam Jain s-au căsătorit pe 16 ianuarie 2024. Femeia acuză că a fost păcălită chiar de la început, pentru că Jain și familia sa i-au ascuns mai multe detalii legate de aspectul lui fizic, nivelul de educație și situația financiară.

„După căsătorie, am descoperit că soțul meu absolvise doar clasa a XII-a, în timp ce în biografia matrimonială apărea că avea o diplomă de licență în comerț. De asemenea, a mințit spunând că venitul său era de 20.000 de dolari. În acest fel, am fost grav înșelată", se arată în plângere.

Lavika mai spune că în momentul în care a acceptat căsătoria i s-a promis un bărbat cu „păr des", dar mai târziu a aflat că soțul ei era de fapt chel și purta un implant sau o proteză capilară pentru a ascunde lipsa părului.

„Femeia a mai susținut că soțul ei a agresat-o în timpul unei călătorii în străinătate și a făcut presiuni asupra ei să aducă marijuana din Thailanda în India", a spus jurnaliștilor un ofițer de la secția de poliție Bisrakh.