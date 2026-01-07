Ghidul complet al consumatorului de cafea: cum să te bucuri de aportul de cofeină fără să fie periculos pentru sănătate
Postat la: 07.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Cafeina, substanța naturală care se regăsește în cafea, poate aduce beneficii reale pentru sănătate, dar numai în anumite condiții. Experții medicali spun ce trebuie să știe toți băutorii de cafea.
Europa și America au un „drog" preferat: cafeina, disponibilă sub forme familiare, precum o ceașcă de cafea, sau mai ieșite din comun, cum ar fi pulberile de inhalat. Experții medicali ne spun ce face acest stimulent odată ajuns în corp. Potrivit unui sondaj din 2025 publicat în „Food and Toxicology", aproape 70% dintre americani consumă zilnic cel puțin o băutură cu cafeină. Studiile europene arată, pentru aceeași perioadă de referință, că 73% din populație bea cafea. Însă cafeina nu mai înseamnă doar o ceașcă de cafea. Acum poate fi găsită în geluri, pulberi, gumă sau pliculețe. În America se vinde chiar și carne uscată (jerky) cu cafeină. Niciodată consumatorii nu au avut atât de multe opțiuni de gust și formă.
Administrația pentru Alimentație și Medicamente (FDA) recomandă să nu se depășească 400 mg de cafeină pe zi în cazul adulților. O ceașcă de cafea de 240 ml conține, în medie, 95 mg de cafeină, iar multe băuturi energizante populare au între 100 și 200 mg la 350 ml. La o singură doză, acest nivel nu ridică probleme pentru majoritatea oamenilor, dar riscurile apar când consumul devine excesiv. Adolescenților li se recomandă un aport maxim de 200 mg de cafeină, iar copiii sub 12 ani nu ar trebui nici măcar să guste cafea. Cafeina este un compus natural care se regăsește în cafea și ceai verde. Dacă vă gândiți să beți matcha în loc de cafea, pentru a evita cafeina, vă înșelați. Matcha, băutura tot mai populară inclusiv în România, conține cafeină.
Când este consumată, cafeina blochează absorbția adenosinei în creier. Adenosina se acumulează pe măsură ce suntem treji și ajută la reglarea somnului. Când adenosina se leagă de receptorii săi, apare somnolența. În timpul somnului odihnitor, creierul elimină adenosina, iar tu te trezești perfect odihnit. Cafeina, alcoolul și anumite tulburări de somn pot perturba acest proces. Blocând receptorii de adenosină, cafeina împiedică senzația de somnolență și stimulează alți neurotransmițători, precum dopamina, adrenalina și epinefrina.
Durata în care cafeina rămâne în corp și afectează somnul diferă de la o persoană la alta. În general, se recomandă să nu depășești 400 mg pe zi și să nu consumi cafeină după ora 14:00. Cafeina poate avea mai multe beneficii pentru sănătate, în funcție de modul de consum. Spre exemplu, băuturile energizante nu conțin polifenoli și antioxidanți, prezenți în cafea și ceai, care aduc efecte pozitive pentru organism. De aceea, ele ar trebui mai degrabă evitate. Chiar și fără cafeină, cafeaua și ceaiul aduc beneficii importante. Studiile arată că consumul de cafea decofeinizată este asociat cu rate mai scăzute de mortalitate, boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și cancer hepatic.
Femeile însărcinate ar trebui să limiteze cafeina la 200 mg pe zi, pentru a reduce riscul de complicații. Persoanele cu probleme cardiace, renale sau hepatice trebuie să fie, de asemenea, prudente cu consumul de cafea. Iar adolescenții nu ar trebui să consume băuturi energizante, deoarece cafeina poate afecta dezvoltarea creierului și somnul, crescând anxietatea, hiperactivitatea și dificultatea de concentrare.
Simptomele excesului de cafeină includ palpitații, neliniște, anxietate, insomnie sau dureri de cap. Consumul neregulat poate declanșa, de asemenea, migrene. Moderarea și regularitatea sunt cheia. Pentru adulți, 2 - 4 cești de cafea pe zi sunt un reper rezonabil, iar oprirea consumului după-amiaza devreme ajută la menținerea somnului sănătos.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
De ce renunță generația Z să mai bea alcool față de milenali
Perioada sarbatorilor inseamna, de regula, ospațuri pe cinste și bautura din belșug, insa imediat dupa acestea vin rezol ...
-
Cât este de periculos fastingul? Un studiu recent pune sub semnul întrebării beneficiile postului intermitent
Postul intermitent este adesea prezentat ca o soluție simpla pentru reglarea metabolismului și imbunatațirea sanatații c ...
-
Dietele Paleo si Carnivore sunt niște bazaconii: Oamenii din peșteri mâncau în mare parte vegan conform unui studiu de netagaduit
Un nou studiu a demontat planul general de alimentație din spatele dietelor Paleo și Carnivore, descoperirile sugerand c ...
-
Câinele este singura ființă care "a semnat un contract de loialitate" absolută cu specia umană
De mii de ani, cainii și-au adaptat musculatura feței pentru a putea comunica emoții pe care noi sa le ințelegem, fiind ...
-
Femeile reacționează diferit la alcool față de bărbați: Același număr de pahare, efecte complet diferite
Femeile beau cot la cot cu barbații, ba uneori chiar ii baga sub masa, fara sa-și dea seama la ce-și supun organismul, d ...
-
Cum se bea corect: Părintele Vasile Ioana explică regula celor trei pahare: Întâi ești maimuță, apoi leu, apoi porc!
Parintele Vasile Ioana le explica oamenilor cum sa bea corect de sarbatori. Deși in credința creștin ortodoxa consumul d ...
-
Vaccinul care intra in organism prin consumul de bere. Un virolog a revolutionat industria vaccinurilor
Un virolog american și-a propus sa schimbe modul in care lumea percepe vaccinul, in general, și se pare ca a reușit. A c ...
-
Ce aliment a eliminat Gică Hagi, acum 5 ani, din dieta sa. Gică Popescu i-a luat exemplul
Gica Hagi, in varsta de 60 de ani, a renunțat complet la consumul de carne in urma cu aproximativ cinci ani, o decizie c ...
-
Ce se mănâncă de fapt de Revelion pentru noroc în noul an
Carnea de porc este nelipsita de pe masa de Revelion, porcul simbolizeaza prosperitate și inaintare. Carnații și friptur ...
-
Brigitte Bardot a iubit câinii, dar și-a urât propriul fiu pe care l-a considerat "o tumoare canceroasă"
Pe 28 decembrie 2025 s-a stins din viața, la varsta de 91 de ani, una dintre cele mai mari legende ale cinematografiei f ...
-
Dezvăluiri despre „haremul" lui Putin: „Avea abonament la clubul de striptease Luna. Era un vampir!"
În cartea „Țarul in persoana. Cum ne-a pacalit Vladimir Putin pe toți" nu numai ca se menționeaza casnicia n ...
-
O minune a naturii: Ceaiul care scade glicemia și combate infecțiile
Ceaiul de fenicul este promovat de mult timp ca un remediu "bun la toate", de la digestie și eliminarea mucusului pana l ...
-
Medicina confirmă ce lucruri bizare se întâmplă cu cei care au beneficiat de un transplant de organe
Evoluția transplanturilor de organe a fost spectaculoasa de la momentul istoric din 1967, cand s-a efectuat prima reușit ...
-
Care sunt cele mai așteptate filme in 2026. Lista celor 20 de superproductii de la care se asteapta sa sparga box-office-urile
Producatorii spera sa dea o noua lovitura cu filmele care se vor lansa in 2026 dupa ce industria filmului inca resimte e ...
-
Cine a fost Brigitte Bardot, legenda filmului francez, care a murit la 91 de ani: De la sex-simbol la activismul pentru drepturile animalelor și simpatia pentru Frontul Național
Brigitte Bardot, legenda ecranului francez, a devenit un simbol sexual al anilor 1950 și 1960, dar mai tarziu a imbrațiș ...
-
Blestemele lui Dan Diaconescu l-au ajuns pe patronul Canal 33
Blestemele lui Dan Diaconescu și-au atins scopul. Utimul post tv la care a activat fostul rege al audiențelor e pe cale ...
-
O nouă cercetare demontează miturile despre ouă și obezitate - ce arată analiză cercetătorilor
Ouale nu ingrașa. O noua cercetare demonteaza miturile despre oua și obezitate, aratand ca un consum moderat susține san ...
-
Mircea Cărtărescu era innebunit după Ion Iliescu și Petre Roman
Ce scria poetul Mircea Cartarescu in 19 ianuarie 1990 despre liderii de atunci ai Romaniei Ion Iliescu si Petre Roman in ...
-
Ani la rând medicii au spus că grăsimile animale sunt nocive. Ce arată noile studii și ce grăsimi merită puse pe masa de Crăciun
Mult timp, pana in anii 2010, carnea, branza și untul, piese centrale pe mesele de Sarbatori, erau privite ca alimente p ...
-
Descoperire surprinzătoare: cum pot oamenii să comunice cu pisicile. Trucul este neașteptat de simplu
Cercetatorii susțin ca au descoperit cum pot oamenii sa comunice cu pisicile. Trucul este foarte simplu și are legatura ...
-
Tradiții și obiceiuri ale românilor, în Ajunul Crăciunului: fiecare regiune a țării are specificul ei
Ajunul Craciunului si sarbatoarea Nasterii Domnului sunt marcate prin cantece si jocuri, urari care fac referire la bels ...
-
Cele mai bune seriale din 2025: Producțiile care au ținut lumea lipită de ecrane
Serialele care s-au remarcat la nivel global variaza anul acesta de la „Adolescence", inspirat de cultura toxica & ...
-
Un profet anunță sfârșitul lumii pe 25 decembrie 2025: Declarația care a pus pe jar mii de credincioși
Un profet din Ghana a starnit controverse majore dupa ce a anunțat public ca lumea se va sfarși pe 25 decembrie 2025, ch ...
-
Trăim într-un univers paralel? Legătura între serialul Stranger Things și lumea cuantică reală
Serialul Netflix Stranger Things a captivat publicul timp de cinci sezoane, dupa ce a urmarit aventurile unui grup de ad ...
-
Un youtuber a bătut la Andrew Tate ca la fasole! "Intreaga carieră de kickboxer se dovedeste a fi o mare minciuna" VIDEO
Andrew Tate a ajuns ținta glumelor in social media dupa ce a fost invins de un actor in ringul de box. În acest we ...
-
Dosarele Epstein conțin și plângerea în instanță a unei femei ce susține că a fost recrutată când avea 13 ani și a fost prezentată lui Trump
Printre referirile la Donald Trump din documentele dosarului Epstein publicate vineri de Departamentul american al Justi ...
-
Motivul enervant pentru care un bărbat din Bruxelles a pierdut premiul de 3 milioane de euro la Loto
Un barbat din Bruxelles a decis sa dea in judecata Loteria Naționala, solicitand plata unui premiu pe care susține ca l- ...
-
Previziunile Babei Vanga pentru 2026. În ce lună vom avea "nave spațiale uriașe" pe Pământ
Baba Vanga, clarvazatoarea bulgara supranumita „Nostradamus al Balcanilor", a facut mai multe predicții pentru anu ...
-
Decizie radicală la Hollywood: Premiile Oscar vor arăta complet altfel - anunțul oficial
Premiile Oscar vor fi difuzate, incepand din 2029, pe YouTube. Anunțul a fost facut miercuri de Academia de Arte și Știi ...
-
Crima care a șocat SUA: Fiul celebrului regizor a fost reținut. Și-a ucis părinții în propria locuință
Fiul in varsta de 32 de ani al regizorului de la Hollywood, Rob Reiner, a fost arestat luni sub suspiciunea de crima și ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu