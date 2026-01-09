Scandal pe manele: Florin Salam, umilit pe scenă de managerul localului care a urcat val-vârtej și i-a smuls microfonul

Florin Salam a fost protagonistul unui moment tensionat și rar întâlnit în cariera sa, în timpul unui concert susținut pe 6 ianuarie, într-un local cunoscut din București. Deși recitalul începuse într-o atmosferă incendiară, cu public numeros și entuziast, seara s-a încheiat abrupt, după o intervenție șocantă a managerului locației.

Potrivit martorilor, managerul ar fi urcat pe scenă lângă artist, i-ar fi smuls microfonul din mână și i-ar fi adresat injurii, cerându-i pe un ton agresiv să își schimbe repertoriul. Situația a escaladat rapid, bărbatul amenințând că, în cinci minute, concertul va fi oprit, indiferent de reacția publicului.

Incidentul a fost observat și de Adriana Bahmuțeanu, prezentă la eveniment, care a relatat ulterior, pe rețelele sociale, întreaga scenă, punctând că buna dispoziție a serii a fost complet distrusă de comportamentul managerului.

„Impresii la cald după concertul lui Florin Salam. Deși vizibil obosit, Florin a prestat impecabil, a făcut atmosfera, a fost „în voce", cum se spune! Bravo! Atmosfera incendiară, oameni decenți, chiar și tineri corporatiști, cu toții puși pe distracție", a scris Bahmuțeanu, subliniind că artistul a încercat chiar să limiteze dedicațiile, fără a afecta însă spectacolul.

Vedeta a continuat cu o critică dură la adresa managerului, pe care îl descrie drept „o persoană controversată în mediul artistic", acuzându-l de aroganță și lipsă de respect: „O mare bilă neagră pentru manager, o persoană controversată în mediul artistic, ce suferă de Sindromul lui Dumnezeu. Acesta s-a urcat pe scenă în stare avansată de ebrietate și l-a insultat la propriu pe artistul Florin Salam, spunându-i pe un ton sarcastic: «Băi Salame, mai dă-te-n... schimbă și tu repertoriul că nu îmi place ce cânți, unde te crezi... cântă și tu altceva să văd dacă ai voce»".

Momentul a lăsat sala fără reacție. „Toată sala a încremenit! Adică umilința maximă ce i se poate da unui artist", a mai transmis Bahmuțeanu, comparând scena cu o jignire directă adusă nu doar artistului, ci și publicului. Pentru a calma spiritele, Florin Salam a ales să gestioneze situația cu zâmbetul pe buze. L-a scuzat pe manager în fața publicului, spunând că „a băut un șpriț în plus", și a continuat recitalul interpretând piesa „Sunt vagabondul vieții mele", moment apreciat de spectatori.

Nici acest gest nu a fost suficient, susține Adriana Bahmuțeanu, managerul revenind de mai multe ori pe scenă și făcând semne pentru încheierea concertului, în timp ce artistul explica, tot în glumă, că nu se uită la ceas atunci când cântă și că o face din pasiune pentru public. După incident, Florin Salam a avut o reacție surprinzător de calmă și conciliantă. Artistul le-a cerut fanilor să nu îl atace pe manager și a ales să minimalizeze conflictul.

„Nu încercați să îl condamnați. E prietenul meu și eu îl iert. Nu a făcut nimic rău, s-a urcat și el pe scenă, luase un șpriț. Eu înțeleg. Nu îl mai înjurați. Vă mulțumesc că mă susțineți. A fost o prostie a lui, o greșeală, dar ne-am înțeles", a transmis Florin Salam. Și pare că incidentul a fost deja uitat, pe 21 februarie fiind deja anunțat următorul concert live al manelistului la Berăria H.