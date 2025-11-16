Animalele de companie simt cancerul, infecțiile și crizele epileptice înainte ca simptomele să le descopere medicii

Există numeroase cazuri în care proprietarii de animale de companie, fără să bănuiască nimic, au aflat că au o problemă de sănătate prin intermediul necuvântătoarelor. Printre exemple se numără câinii care ling, adulmecă petele de pe pielea stăpânului lor, care ulterior au fost diagnosticate ca melanom malign.

De fapt, multe specii de animale, de la viermele microscopic C. elegans, la furnici, șoareci și câini, au demonstrat cu succes capacitatea de a detecta boli la oameni și din probe biologice în timpul experimentelor. Bolile detectate de animale sunt diverse, de la cancer și infecții ale tractului urinar până la COVID-19 și infecția gastrointestinală - Clostridium difficile. Multe dintre aceste afecțiuni sunt potențial grave, în special la pacienții vulnerabili și imunocompromiși, așadar detectarea precisă și precoce este esențială. Iată două animale de companie uimitoare care sunt capabile să detecteze bolile la oameni.

Câinii sunt probabil cel mai cunoscut exemplu de animal care poate detecta o serie de boli - inclusiv boala Parkinson, cancerul de vezică urinară și malaria. Crizele epileptice și glicemia scăzută la pacienții diabetici pot fi, de asemenea, detectate de câini special antrenați. Impresionantul simț olfactiv al unui câine este esențial pentru capacitatea sa de a detecta mirosuri specifice, chiar și la concentrații incredibil de mici. Se crede că simțul olfactiv al câinelui este de peste 10.000 de ori mai bun decât al nostru! Aceștia își pot folosi chiar nările independent una de cealaltă atunci când investighează mirosuri noi.

Câinii medicali sunt inițial antrenați să asocieze anumite mirosuri cu o recompensă pozitivă, cum ar fi o gustare delicioasă sau o jucărie. Apoi sunt pregătiți să recunoască schimbările fizice și comportamentale la dresorul lor, care prezic o criză epileptică (sau alt eveniment medical). Acești câini încremenesc atunci când recunosc un miros, așteptând recompensa. Câinii de alertă medicală vor interacționa adesea cu dresorul lor - poate mângâindu-l cu laba sau împingându-l pentru a-i indica faptul că trebuie să ia măsuri pentru siguranța lor.

Șobolanii sunt, de asemenea, foarte buni la adulmecarea anumitor mirosuri. Șobolanul gigant african cu marsupiu a fost antrenat să detecteze mirosul explozibililor din minele terestre în Mozambic. Aceste rozătoare sunt, de asemenea, parteneri valoroși în medicină, jucând un rol important în detectarea tuberculozei. Șobolanii sunt rapizi, având nevoie de doar 20 de minute pentru a analiza 100 de probe de la pacienți. Își folosesc abilitățile olfactive pentru a detecta semnătura chimică distinctivă a tuberculozei în probe.

Plata lor pentru o treabă bine făcută este o recompensă cu avocado și banane. Acești șobolani dresați sunt o opțiune valoroasă acolo unde timpul și banii ar putea fi limitate în unitățile de diagnostic și screening. Ei au o rată de succes incredibilă, detectând cu precizie cazurile pozitive de tuberculoză în 81% din cazuri. Aceasta are legătură cu capacitatea multor animale de a detecta mici modificări ale profilului chimic olfactiv al unei persoane. Multe specii (inclusiv câini, șobolani) pot detecta modificări foarte subtile ale substanțelor numite compuși organici volatili (COV) pe care organismul le eliberează în niveluri foarte scăzute, chiar și atunci când este sănătos.

De fapt, respirația noastră expirată conține aproximativ 3.500 de COV diferiți. Compoziția și concentrația COV-urilor eliberate de organism se modifică în funcție de starea de sănătate a unei persoane și vor fi diferite dacă aceasta luptă împotriva unei infecții sau se confruntă cu o problemă de sănătate, potrivit Science Direct. Capacitățile animalelor de a detecta bolile nu sunt doar în beneficiul oamenilor. Viermele C. elegans nu numai că poate detecta cancerul în probele umane, dar simțul său olfactiv superior îi permite să detecteze și cancerul la câini și pisici.

Abilitățile pe care le au diferite specii în detectarea cu precizie a bolilor ar putea face ca animalele antrenate să fie o modalitate eficientă, noninvazivă, rapidă și rentabilă. Ar putea chiar să îmbunătățească și mai mult interacțiunile pozitive dintre oameni și animale. Din cauza legilor, animalele folosite pentru detectarea bolilor sunt considerate în prezent doar „instrumente" de screening ce pot fi utilizate alături de tehnicile de diagnostic medical. Însă ele ar putea deveni într-o zi o componentă cheie a diagnosticului.