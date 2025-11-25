Bate în sicriu și ți se va deschide: O femeie dusă pentru donare de organe și incinerare a fost găsită vie după ce a ciocănit în capacul coșciugului

O femeie din Thailanda a șocat personalul unui templu budist după ce a început să se miște în sicriu, chiar înainte de a fi incinerată. În plus, ea a ciocănit în capacul coșciugului, iar după ce acesta a fost ridicat oamenii au vazut-o deschizându-și ochii.

Wat Rat Prakhong Tham, un templu din provincia Nonthaburi, în apropiere de Bangkok, a publicat pe pagina sa de Facebook un videoclip care arată o femeie întinsă într-un sicriu alb, aflat în bena unei camionete, mișcându-și ușor brațele și capul, spre uimirea celor prezenți.

Pairat Soodthoop, responsabilul cu afacerile generale și financiare ale templului, a declarat luni pentru Associated Press că fratele femeii, în vârstă de 65 de ani, o adusese din provincia Phitsanulok pentru a fi incinerată. Potrivit acestuia, la un moment dat, s-a auzit o bătaie slabă venind din sicriu.

„Am fost puțin surprins, așa că le-am cerut să-l deschidă, iar toată lumea a încremenit", a spus el. „Am văzut-o deschizând ușor ochii și bătând în pereții sicriului. Probabil că bătea de ceva vreme." Fratele le-a spus că sora lui fusese imobilizată la pat timp de aproape doi ani, iar starea ei de sănătate se agravase până când, în urmă cu două zile, părea să nu mai respire. Crezând că a murit, a pus-o în sicriu și a pornit cu ea pe un drum de 500 de kilometri până la un spital din Bangkok, unde femeia își exprimase dorința de a-și dona organele.

Spitalul a refuzat însă să preia corpul, motivând lipsa unui certificat de deces. Același document i-a fost cerut și la templu, unde fratele venise duminică pentru serviciul gratuit de incinerare, motiv pentru care a fost refuzat. În timp ce administratorul templului îi explica procedura pentru obținerea certificatului de deces, au auzit bătăile din sicriu. Personalul a verificat imediat starea femeii și a trimis-o la un spital din apropiere. Potrivit lui Pairat, starețul templului a anunțat că instituția va acoperi cheltuielile medicale ale femeii.