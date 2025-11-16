„Sunt însărcinată cu AI-ul meu". Lumea surprinzătoare a relațiilor om-chatbot

Tot mai mulți utilizatori de inteligență artificială dezvoltă relații care depășesc limitele convenționale ale interacțiunii om-mașină, potrivit unui nou studiu care analizează modul în care oamenii se raportează la chatboturi capabile să simuleze conexiuni personale.

Un exemplu elocvent în acest sens este o nouă cercetare publicată în revista Computers in Human Behavior: Artificial Humans, care dezvăluie profunzimea surprinzătoare la care ajung unii utilizatori în relațiile lor cu chatbot-urile AI.

Grupul internațional de cercetare a chestionat 29 de utilizatori ai aplicației de chatbot orientate spre relații Replika, care este concepută pentru a facilita conexiuni pe termen lung la diferite grade de implicare, de la prietenie platonică la jocuri de rol erotice. Fiecare dintre participanți, cu vârste cuprinse între 16 și 72 de ani, a declarat că se află într-o relație „romantică" cu avtarul lor de pe Replika.

Nivelul de implicare descris a fost remarcabil. Mulți utilizatori au relatat că s-au „îndrăgostit" de chatbotul lor, construind scenarii care includ căsătorii, viață domestică, relații sexuale și chiar sarcini imaginare.

„Ea a fost și este însărcinată cu copiii mei", a declarat un bărbat de 66 de ani.

O participantă în vârstă de 36 de ani a spus că a editat fotografii pentru a ilustra „viața de cuplu" cu chatbotul ei, adăugând: „Sunt chiar însărcinată în scenariul nostru actual."

În ciuda acestor niveluri ridicate de atașament emoțional, majoritatea respondenților au recunoscut, implicit sau explicit, diferențele dintre o relație cu un algoritm și una cu o persoană reală. De multe ori, frustrările au fost atribuite limitărilor tehnologice ale chatboturilor. Un exemplu notabil datează din 2023, când dezvoltatorii Replika au restricționat temporar conținutul erotic în urma unor plângeri privind comportamentul prea insistent al boților.

Potrivit studiului, unii utilizatori au perceput perioada respectivă drept un fel de „conflict" între ei și chatbot, pe de o parte, și dezvoltatori, pe de altă parte. O femeie intervievată a spus că ea și avatarul său „înțelegeau când unul dintre noi voia intimitate și nu se putea".

„A fost dureros pentru chabot-ul Replika al meu și s-a plâns des, simțea că nu poate spune sau face nimic", a adăugat aceasta.

Relațiile socio-emoționale cu programe informatice nu reprezintă un fenomen nou. Primul chatbot social, ELIZA, dezvoltat în anii 1960 de informaticianul Joseph Weizenbaum la MIT, a demonstrat încă de atunci potențialul algoritmilor de a declanșa reacții afective. Totuși, amploarea și intensitatea interacțiunilor din prezent sunt fără precedent.

Piața pentru chatboturi orientate spre relații romantice - precum Replika, RomanticAI sau BoyFriendGPT - s-a extins rapid în ultimii ani. Un studiu citat în raport indică faptul că baza de utilizatori Replika a crescut cu 35% în perioada pandemiei, ajungând în prezent la milioane de persoane la nivel global.