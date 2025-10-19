ChatGPT i-a adus unei femei din Michigan numerele câștigătoare la loto. Cât a câștigat și avertismentul Loteriei
Postat la: 19.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
O femeie din Michigan, SUA, a devenit norocoasa câștigătoare a 100.000 de dolari la loteria Powerball, după ce a ales să joace o combinație de numere oferită de ChatGPT.
O femeie din Michigan, în vârstă de 45 de ani, a povestit pentru agenția UPI că nu obișnuiește să joace la Powerball, dar a făcut o excepție în momentul în care premiul cel mare depășise un miliard de dolari.
„Nu joc la Powerball decât când jackpotul este enorm, iar acesta depăşea un miliard de dolari, aşa că am cumpărat un bilet", a declarat femeia, potrivit News.ro. „I-am cerut ChatGPT o combinaţie de numere Powerball şi acestea sunt cele pe care le-am pus pe biletul meu".
La extragerea din 6 septembrie, femeia a reușit să ghicească patru dintre cele cinci bile albe, precum și bila roșie Powerball. Acest lucru i-a adus un câștig inițial de 50.000 de dolari (aproximativ 43.000 de euro).
Norocul ei nu s-a oprit aici. Pentru că activase opțiunea Power Play, care costă doar un dolar în plus, premiul a fost dublat, ajungând la 100.000 de dolari.
„Când am verificat numerele câştigătoare, am văzut că aveam patru bile albe şi Powerball-ul şi am ştiut că am câştigat ceva", a povestit ea. „Google mi-a indicat 50.000 de dolari, aşa că am crezut că asta am câştigat. Abia când m-am conectat la contul meu de la Michigan Lottery mi-am dat seama că adăugasem Power Play la biletul meu şi că, de fapt, câştigasem 100.000 de dolari! Mie şi soţului meu nu ne venea să credem".
Femeia a declarat că își va folosi câștigul pentru a-și achita casa și pentru a economisi o parte din bani. „Este o ușurare enormă să știm că vom scăpa de ratele lunare", a adăugat ea.
Deși povestea a atras atenția pentru implicarea inteligenței artificiale, reprezentanții Loteriei din Michigan au subliniat că norocul nu poate fi programat.
„Rezultatele tuturor extragerilor la loterie sunt aleatorii şi nu pot fi prezise folosind inteligenţa artificială sau alte instrumente de generare a numerelor", au transmis aceștia.
