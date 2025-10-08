Mai tare ca Aramis: Scandal sexual cu un episcop care a fost prins cu 17 amante. O călugăriță l-a pârât din cauză că era geloasă pe o avocată

Un scandal de proporții lovește Biserica Catolică din Peru, după ce episcopul Ciro Quispe López, acuzat că ar fi avut nu mai puțin de 17 amante, a fost forțat să-și dea demisia. El s-a dovedit mai ceva ca personajul fictiv Aramis, din Cei Trei Muschetari, al lui Alexandre Dumas, preot cu mare trecere la femei.

Totul a ieșit la iveală în urma unei greșeli fatale comise chiar de cleric, care a trimis fotografii și clipuri intime menajerei sale, în locul „iubitelor secrete". Ancheta declanșată de Vatican a scos la lumină o rețea de relații amoroase, gelozii, acuzații de abuz de putere și chiar suspiciuni de delapidare, transformând cazul într-unul dintre cele mai controversate scandaluri ecleziastice din ultimii ani.

"O călugăriță, care era una dintre amantele lui Quispe, era geloasă pe o avocată cu care episcopul se mai întâlnea și a trimis informații despre relațiile lui unei a treia femei", a declarat o jurnalistă care a urmărit ancheta începută de oficialii de la Biserica Catolică.

Ciro Quispe López, în vârstă de 51 de ani, episcop al diecezei Juli din Peru, și-a înaintat acum demisia Papei Leon, după ce o anchetă a Vaticanului a intervievat trei dintre presupusele amante ale clericului, precum și pe menajera lui. Aceasta din urmă a furnizat detalii despre ceea ce a văzut în dormitorul episcopului peruan, conform sursei citate.

Slujitorul Domnului a negat acuzațiile, susținând că totul este o campanie de defăimare orchestrată de "mâinile întunecate".

Jurnaliştii de la The Times au scris că Vaticanul a început ancheta după o investigație realizată de Kevin Moncada, jurnalist la ziarul peruvian Sin Fronteras.

"În aprilie anul trecut, am primit informații că una dintre presupusele amante ale episcopului ajunsese practic la bătaie cu o altă tânără. Acesta a fost factorul declanșator. Cazul a ieșit la iveală pentru că femeile au aflat că episcopul se întâlnea cu mai multe dintre ele în același timp, ceea ce le-a înfuriat", a declarat jurnalistul Kevin Moncada publicației Hildebrandt.

Paola Ugaz, jurnalistă peruviană, a declarat că a avut acces la un document al Vaticanului care detalia investigația.

Ea a spus pentru The Times: "O călugăriță, care era una dintre amantele lui Quispe, era geloasă pe o avocată cu care episcopul se mai întâlnea și a trimis informații despre relațiile lui unei a treia femei, care a ajuns, apoi, să se certe cu avocata. A fost o adevărată telenovelă, dar a scos la iveală și un grav abuz de putere. Multe dintre cele 17 femei s-au temut să vorbească, fiind intimidate de el".

Se spune că Vaticanul a studiat mesajele audio, fotografiile și videoclipurile amoroase trimise de episcop femeilor. Publicația peruană Infobae a raportat că episcopul a confirmat într-un mesaj că a întreținut relații sexuale în reședința sa oficială.

Jurnalista Paola Ugaz a mai povestit că Quispe a făcut greșeala de a trimite câteva videoclipuri și fotografii destinate amantelor sale menajerei sale, care s-a plâns imediat Bisericii Catolice.

Jurnalistul peruvian Kevin Moncada a spus că menajera a văzut păr de femeie în dușul episcopului. El a relatat că ea a spus: "Cearșafurile lui aveau pete. A trebuit să curăț totul".

Quispe, care a fost numit episcop de Papa Francisc în 2018, a fost anchetat și de Vatican pentru presupusa delapidare a fondurilor bisericii. Ugaz a spus că Vaticanul a investigat acuzațiile potrivit cărora Quispe ar fi luat scaune dintr-o proprietate a bisericii pentru a le folosi într-un restaurant care făcea parte dintr-un lanț în care se spune că avea interese financiare.

"Lanțul se numește Patas Arriba, o expresie care înseamnă "cu susul în jos", dar care se traduce literalmente prin "picioarele în aer"", a spus Paola Ugaz.

Jurnalista din Peru a mai precizat că, înainte de a părăsi funcția, Quispe a fost contestat de un grup de persoane din grupul indigen Aymara, care au susținut că el a cheltuit în mod necorespunzător fondurile Națiunilor Unite destinate sprijinirii proiectelor din comunitatea lor.

"El a restituit banii, ceea ce este rar în Peru, dar a făcut-o pentru că aceștia l-au amenințat că îl vor linșa, iar membrii grupului indigen Aymara sunt cunoscuți pentru faptul că își respectă cuvântul", a mai declarat Paola Ugaz.