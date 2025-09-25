Studiu revoluționar: Renunțarea la ora de vară ar putea salva milioane de oameni de la AVC și obezitate

Renunțarea la ora de vară ar putea salva sute de mii de vieți în SUA, arată un nou studiu publicat în revista PNAS. Potrivit acestuia, eliminarea trecerii la ora de vară ar putea preveni anual peste 300.000 de accidente vasculare cerebrale și peste 2,6 milioane de cazuri de obezitate doar în SUA.

Cercetătorii de la Universitatea Stanford au analizat impactul diferitelor modificări orare asupra ritmului biologic intern și au descoperit că ora standard permanentă (ST) este cea mai sănătoasă opțiune pentru populație. Academia Americană de Medicină a Somnului recomandă deja renunțarea la ora de vară, pledând pentru păstrarea orei standard pe tot parcursul anului, ca soluție pentru reducerea riscurilor de sănătate.

Studiul arată că schimbările de oră de două ori pe an determină cea mai mare perturbare asupra ceasului biologic intern, producând „povara circadiană" și riscul de boli cronice. Totuși, autorii subliniază că rezultatele se bazează pe simulări cu presupuneri simplificate și pe date auto-raportate, ceea ce impune prudență în interpretare.