Ce este "inteligența emoțională" despre care vorbește omul cu cel mai amre IQ de pe Tera

Kim Ung-Yong (născut la 8 martie 1962, la Seul) este considerat pământeanul cu cel mai ridicat coeficient de inteligenţă cunoscut, fiind trecut în Guinness Book World of Records cu un IQ de 210 (regretatul savant Stephen Hawking avea 160).

La scurt timp după naștere, Kim a început să arate o capacitate intelectuală uluitoare. El a început să vorbească la 4 ani. Putea conversa fluent la 6 ani, fiind capabil să citească în japoneză, coreeană, germană, engleză. Avea nevoie de aproximativ o lună pentru a învăța o limbă străină.

La 4 ani și 7 luni a învățat conceptele de înmulțire și putea să înțeleagă conceptele de calcul diferențial. La vârsta de 5 ani și jumătate, la 2 noiembrie 1967, la televiziunea japoneză, el a rezolvat probleme complicate de calcul diferențial și integral.

A fost invitat ca student la Universitatea de fizică din Hanyang, unde a asistat la cursuri de la vârsta de 4 ani până la 7 ani.

În 1970, la vârsta de 8 ani, a fost invitat în Statele Unite la NASA, unde a terminat studiile universitare. În 1974, a început activitatea sa de cercetare la NASA și a continuat această activitate până în 1978.

La vârsta de 15 ani, în anul 1978, spre surprinderea tuturor, s-a întors acasă, în Coreea de Sud, unde în decurs de un an și-a echivalat toate gradele primite și s-a angajat ca asistent universitar la o facultate de fizică din provincie.

La 30 de ani (1992) activa ca asistent la Universitatea Națională din Chungbuk. În 2014 este numit profesor la Universitatea din Shinhan, unde predă și azi, fiind, de asemenea, vicepreședinte al Centrului de Cercetare-Dezvoltare North Kyeong-gi din Coreea de Sud.

Întrebat de ziarişti de ce a ales această cale, Kim Ung-Yong a dat un răspuns uluitor: „Poți avea o capacitate intelectuală mare, poți fi genial la matematică și să ai abilități lingvistice de necontestat, DACĂ EȘUEZI LA CAPITOLUL INTELIGENȚĂ EMOȚIONALĂ, NIMIC NU MAI CONTEAZĂ. Dacă nu iubești în mod constant și nimeni nu te iubește cu adevărat, nimic nu mai contează. Am fost sus acolo unde majoritatea oamenilor vor să ajungă. Nu e nimic acolo. E pustiu. Întoarceți-vă la lucrurile simple"!

Ce este „inteligența emoțională" de care el vorbește? Este un dar pe care noi toți îl avem. El îi intuiește existența la toți ceilalți, care nu sunt ca el, dar pe care el nu o poate simți. „Inteligență emoțională", pe care el o numește, nu este altceva decât o „inteligență" naturală, nu artificială.

Există cu adevărat o inteligență emoțională? Nu! Dar există un sistem emoțional al creierului. Însă Kim Ung-Yong, cu un IQ de 210, este blestemat să trăiască fără el.

"Unii cred că oamenii cu IQ ridicat pot fi omnipotenți, dar nu este adevărat. Uită-te la mine, nu am talent muzical și nici nu excelez în sport. Societatea nu ar trebui să judece pe nimeni cu standarde unilaterale - fiecare are niveluri diferite de învățare, speranțe, talente și vise și ar trebui să respectăm asta", a susţinut Kim Ung-Yong.

El a decis să treacă de la fizică la inginerie civilă și în cele din urmă a primit un doctorat în acest domeniu. A publicat aproximativ 90 de lucrări privind sistemele hidraulice în diferite reviste științifice.

Din 2007 lucrează ca profesor asistent la Universitatea Națională Chungbuk, iar la 14 martie 2014 a fost numit vicepreședinte al Centrului de Cercetare pentru Dezvoltare North Kyeong-gi și a fost promovat profesor asociat la Universitatea Shinhan.

La criticile cum că ar fi un "geniu eşuat", sud-coreeanul a răspuns scurt: „Încerc să spun oamenilor că sunt fericit așa cum sunt. Dar de ce oamenii trebuie să numească fericirea mea un eșec"?