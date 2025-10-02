Al treilea război mondial? Profețiile înfricoșătoare ale Babei Vanga și Nostradamus pentru decembrie 2025

Printre cei mai cunoscuți vizionari rămân Nostradamus și Baba Vanga, ale căror profeții continuă să fie reinterpretate și în prezent. În 2025, numele lor revin în atenția publicului, după ce interpretările scrierilor și declarațiilor lor sugerează scenarii sumbre pentru finalul acestui an.

Clarvăzătoarea bulgară Baba Vanga a vorbit despre apropierea unui al treilea război mondial, plasând începutul conflictului în Est și anticipând victoria Rusiei.

„În primăvară, va începe un război în Est și va avea loc al treilea război mondial. Un război în Est care va distruge Occidentul", ar fi spus Baba Vanga.

Unii interpreți consideră că aceste cuvinte ar putea fi legate de invazia rusă în Ucraina, deși există un decalaj de timp între prezicere și evenimentele istorice. Conform predicției, Rusia ar urma să „domine lumea" după acest conflict devastator.

În timp ce Baba Vanga vorbește despre Est, Nostradamus își îndreaptă atenția spre Anglia, unde ar urma să înceapă o catastrofă în decembrie 2025, cu efecte și în anul următor.

„Când cei din țările Europei vor vedea Anglia instalându-și tronul în spatele flacurilor sale, vor avea loc războaie crude. Regatul va fi marcat de războaie atât de crude, încât vor apărea dușmani din interior și din exterior. O mare molimă din trecut se întoarce. Vom asista la acte îngrozitoare de răutate și violență între oameni, în numele religiei și naționalismului", scria Nostradamus.

Specialiștii în interpretarea textelor sale cred că aceste profeții ar putea face referire nu doar la conflicte militare tradiționale, ci și la războaie tehnologice, odată cu dezvoltarea armelor autonome și a dronelor.

Deși ambele previziuni sunt învăluite în mister și deschise interpretărilor, atât Baba Vanga, cât și Nostradamus transmit același avertisment: omenirea ar putea traversa o perioadă critică, marcată de conflicte, crize și dezechilibre globale.