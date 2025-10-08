O viperă a mușcat un bărbat beat și a murit. Reptila si-a gasit sfârsitul intoxicata cu alcool

Stef Radulic, în vârstă de 42 de ani, se întorcea acasă după o întâlnire de afaceri. Bărbatul era beat mort și nu a observat o viperă în cale și s-a apropiat prea mult de ea fără sa-si dea seama.

Șarpele l-a mușcat imediat pe trecător ca o reactie de aparare. Radulic a simțit o durere puternică, s-a uitat jos și a văzut reptila, moment in care, dupa cum relateaza, a devenit brusc mai lucid. Potrivit bărbatului, șarpele se comporta ciudat, părea apatic, se clătina și s-a izbit de două ori cu capul de un copac. Radulic a luat vipera și a dus-o la veterinar, dar aceasta a murit.

Expertiza a arătat că nivelul de alcool din sângele șarpelui era de 5,1 g/kg, ceea ce reprezintă o concentrație letală pentru această specie. Veterinarul Mate Drnic a menționat că un asemenea nivel de alcool este inacceptabil pentru vipere și conduce la consecințe ireversibile.

Toxina șarpelui nu a avut efect asupra organismului lui Stef Radulic. Medicii au presupus că alcoolul a neutralizat toxina. Bărbatul a declarat că acum va cere medicului să-i trimită o confirmare oficială că a fost salvat datorită alcoolului, pentru a pune capăt disputelor cu soția.