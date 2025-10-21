De ce își otrăveau femeile din Franța bărbații aducandu-i la limita dintre viață și moarte

În Evul Mediu, în Franța, femeile obișnuiau să pună o otravă ușoară în micul dejun al soților lor dimineața, Firește, fără ca acestia sa stie. Apoi, când bărbații se întorceau acasă, seara, ele le dădeau antidotul - astfel, otrava nu le făcea niciun rău. De fapt, nici nu simteau altceva decat o oboseala prelungită.

Dacă însă bărbații nu se întorceau acasă la timp, pentru că erau în altă parte, la chef cu prietenii, ori pe la vreo amantă, iar antidotul întârzia, aceștia începeau să sufere de dureri de cap, greață, dificultăți de respirație, depresie, dureri puternice și vărsături. Ba chiar, daca antidotul intarzia foarte mult, o parte din barbati si-au gasit sfarsitul, decedând departe de casa.

Cu cât erau mai departe de casă, cu atât se simțeau mai rău. Iar când, în cele din urmă, se întorceau, fără să știe, soțiile le administrau antidotul, iar starea lor se îmbunătățea rapid, în doar câteva minute. Prin acest truc crud și ingenios - transmis din mamă în fiică -, bărbații ajungeau să creadă că distanțarea de casă și de soțiile lor le provoacă durere și suferință, devenind astfel tot mai atașați de casele și soțiile lor.