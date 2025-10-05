Ceva foarte ciudat se întâmplă cu visele noastre atunci când renunțăm la cafea

Tot mai mulți subiecti ai studiilor spun că au observat un efect secundar neobișnuit in momentul cand se lasa de baut cafea: apariția viselor vii, extrem de intense, uneori chiar înspăimântătoare. Nu puțini sunt cei care spun că chiar mai multe coșmaruri. Este un fenomen bizar și specific, despre care mulți afirmă că apare la doar câteva zile după ce au renunțat la cofeină.

Cofeina este un stimulant care ne menține treji și alerți. Ea acționează prin blocarea adenozinei, o substanță chimică din creier. Adenozina se acumulează treptat pe parcursul zilei și ne induce senzația de somn seara. În timpul somnului, este eliminată, astfel încât dimineața ar trebui să ne simțim odihniți. Atunci când bem cafea, adenozina rămâne, dar semnalul ei este blocat, ceea ce întârzie senzația de oboseală. Odată ce efectul cofeinei trece, senzația de somn revine brusc.

Cofeina are un timp de înjumătățire de 3-6 ore, ceea ce înseamnă că rămâne activă în organism timp de ore întregi după ce am consumat-o, influențând în continuare somnul. De aceea, pentru mulți oameni, cafeaua băută după-amiaza sau seara face ca somnul să vină mai greu, scrie Science Alert. În plus, cofeina face ca somnul să dureze mai puțin și perturbă mai ales somnul profund, odihnitor (REM). Cu cât bem mai multă cofeină și mai târziu în zi, cu atât somnul este mai afectat.

Nu există prea multe studii directe despre legătura dintre renunțarea la cofeină și intensitatea viselor. Majoritatea cercetărilor se concentrează pe efectele cofeinei asupra somnului, nu asupra viselor. Totuși, știm că somnul și visele sunt strâns legate. Mulți oameni relatează că, după ce reduc cofeina, în doar câteva nopți visele devin mai vii, mai detaliate, bizare sau chiar înspăimântătoare.

De ce? Pentru că, atunci când reducem cofeina, organismul își poate "recupera" somnul pierdut. În special, poate crește durata somnului REM, faza de somn în care visăm cel mai mult. În REM, creierul este foarte activ, iar dacă ne trezim în această fază, șansele să ne amintim visul sunt mult mai mari. Astfel, reducerea cofeinei nu cauzează direct vise intense, dar permite mai mult somn REM, ceea ce înseamnă mai multe vise și o probabilitate mai mare de a ni le aminti.